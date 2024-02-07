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《半導體》台積電JASM熊本二廠拍板 預計今年底動工

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠台積電(2330)6日宣布，旗下日本合資子公司JASM將在日本熊本縣興建第2座晶圓廠，預計2024年底開始興建、2027年底開始營運，並規畫建置6/7奈米製程產能，總投資金額將逾200億美元。而豐田汽車亦將投資入股，預計取得2％股權。

台積電2021年12月與索尼半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions, SSS）分別斥資不超過21.234億美元、約5億美元，於日本熊本縣合資設立晶圓製造子公司JASM，電裝（DENSO）隔年2月中宣布將投資3.5億美元取得逾10％股權。

JASM首座晶圓廠於2022年4月21日動工興建，預計今年底開始生產，在日本政府大力支持下，總投資金額將逾200億美元。為回應客戶需求成長，JASM第二座晶圓廠計畫於今年底開始興建，生產規模擴增亦有望優化JASM整體成本結構和供應鏈效率。

台積電指出，藉由2座晶圓廠，JASM的每月總產能預計將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高速運算（HPC）相關應用提供40奈米、22/28奈米、12/16奈米和6/7奈米製程技術。產能規畫可能會依據客戶需求進一步調整。

台積電表示，熊本晶圓廠預計將直接創造超過3400個高科技專業工作機會。而透過此項投資，台積電、SSS、電裝及豐田汽車將分別持股JASM約86.5％、6％、5.5％和2％股權，四方的交易完成條件遵循一般交易常規。

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