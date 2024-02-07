《半導體》台積電上季決配息3.5元 6月13日除息

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)6日召開董事會，通過2023年第四季股利分派案，決議配發每股現金股利3.5元，並訂於6月13日除息交易、7月11日發放。美國存託憑證（ADR）除息交易日為6月13日，與普通股一致，配息基準日亦為為6月13日。

台積電董事會通過2023年財報，合併營收2.16兆元、歸屬母公司稅後淨利8384.97億元、每股盈餘32.34元，均創歷史次高。其中，第四季合併營收創6255.28億元次高，歸屬母公司稅後淨利2387.12億元、每股盈餘9.21元，雙創歷史第三高，盈餘配發率約38％。

其次，台積電核准2023年員工業績獎金與分紅共約1001億8106萬元，其中半數的員工業績獎金已於每季季後發放，其餘半數分紅將在7月發放。公司將於6月4日召開股東會，全面改選3席董事及7席獨董。

為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將獎酬連結股東利益與環境、社會、公司治理（ESG）成果，台積電董事會核准發行2023年限制員工權利新股共2960張，亦核准發行上限普通股4185張的2024年限制員工權利新股案，並將呈送2024年股東常會核准。

台積電董事會亦核准資本預算約94億2148萬美元，包括建置先進製程產能63.3億美元，建置先進封裝、成熟及特殊製程產能9.37億美元，以及包括建置南科園區零廢製造中心的廠房興建及廠務工程、資本化租賃資產共21.55億美元。

此外，台積電董事會核准在上限52.62億、50億、30億美元額度內，分別增資合資子公司JASM、全資子公司TSMC Arizona及TSMC Global，以降低外匯避險成本。同時，擢升財務副總暨財務長黃仁昭為資深副總、法務副總暨法務長方淑華為資深副總。