《其他股》森鉅將灑3.48億元 收購創業家6成股權

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【時報記者郭鴻慧台北報導】森鉅(8942)擬透過100%持有子公司森啟以每股16.65元公開收購創業家(8477)6成的股權，預計收購金額約3.48億元。森鉅指出，數位轉型已是現在重要的課題，藉由此次收購案，可讓集團由製造業專長的實體經濟，擴展數位電商相關業務，未來雙方將可發揮整合效益，提升競爭優勢。

森鉅子公司森啟收購電商創業家兄弟60%的股份，公開收購期間為2月7日至3月27日，預定收購股數為2,087萬5,703股，成就收購條件最低為25%股權。

森鉅自1994年創立，為重要複合材料製造商之一，業務領域涉足建築、室內裝飾材料產業、進而延伸至貨櫃車體以及太陽熱能材料產業，不僅專精於製造業務，也逐步跨足各項產品的買賣及貿易事業。

森啟公司為森鉅科技100%持股之子公司，目前主要從事一般投資業務，也積極尋找能夠帶給森鉅科技集團產品加值及增加投資收益的方向。

森鉅指出，目前電子商務取代傳統的商業活動，趨勢已無法改變，數位轉型為重要的課題。本次公開收購案，森啟公司可以取得創業家兄弟公司部分股權，借助被收購公司於B2C的電子商務的經驗，讓森鉅科技集團由製造業專長的實體經濟汲取數位公司經驗，以利擴展數位電商相關業務。