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彰化60年以上老店 嚐美食辦年貨 體驗趣味手作

  • 工商時報 翁雅蓁
民眾新年期間可到彰化嚐美食、辦年貨、體驗趣味手作。圖／彰化縣政府提供
民眾新年期間可到彰化嚐美食、辦年貨、體驗趣味手作。圖／彰化縣政府提供

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喜逢迎新春，彰化縣政府推薦5家老牌肉圓店、23家歷久彌新伴手禮店、21家特色小吃店、9家採買年貨老店、2家觀光工廠等60年以上老店，等著民眾來發現！

彰化縣政府表示，老店是城市的風景，也是城市文化厚度的象徵，去年甄選出60年以上老店中，光知名肉圓店就有大竹肉圓、北門口肉圓、北斗肉圓生、正彰化肉圓、老牌阿章肉圓等5家名列其中；還有三和珍餅舖、玉珍齋、朝和餅舖、鄭玉珍、鄭興珍餅舖、施金玉沐香齋有限公司、錦香園李老城肉乾店、寶珍香、水根行、卦山燒、楊家香、員林百年仙草、竹廣香、順泰蜜餞、油籽學堂、蕭師傅花生糖等知名伴手禮店，也是春節送禮的好選擇；當然還有不容錯過的在地小吃，如王記芋丸、津津民俗小吃、老全豬血麵線、阿泉爌肉飯、車路口肉羹、黃家地骨露、彰化木瓜牛乳、阿來羊肉店、溪州古早味圓仔冰、七頭家等；採買年貨老店，則有新幸福糖果行、西金泉食品玩具行、社頭泉昌醬油工廠、新合順醬園工廠、新和春醬油漬物工廠、新復成食品有限公司、源興醬油釀造工廠等，以及最適合親子旅遊的臺灣玻璃館、襪仔王觀光工廠，推薦民眾親自暢遊。

「彰化60年老店電子集章活動」到2月底，只要在指定的老店消費單筆滿百元，即可獲得1點，累積5點就有機會抽得電子折價券，最高面額高達500元。詳情可至官方網站查詢(https://changhua60years.oppa.tw/)。

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