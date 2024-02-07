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《其他電》耕興2023年每股賺14.32元 擬配息10.5元

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【時報記者莊丙農台北報導】耕興(6146)公布2023年財報，其中，去年第4季合併營收為11.56億元，合併毛利率50％，合併稅前淨利為3.70億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.84億元，每股盈餘2.79元；累計2023年全年合併營收為48.32億元，合併毛利率53％，合併稅前淨利為18.90億元，歸屬於母公司稅後淨利為14.58億元，每股盈餘14.32元。

董事會決議通過2023年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利10.5元，配發率達73.32％，以2/5收盤價格計算，現金殖利率4.58％。耕興也公告2024年1月合併營收為3.80億元，年減10.56％。

耕興表示，由於全球5G智慧型手機市場已無中低階機種市場成長空間，導致部分大陸手機廠商去年發表新機銳減，連帶影響大陸市場檢測營收衰退，導致全年度營收未能進一步提升。其餘歐美日客戶的訂單需求去年整年度仍呈現成長狀態，未來須看AI手機及AI PC的新機效應能否帶來中國手機廠商新一波的商機。

零件事業部去年歷經一整年的供應鏈去庫存效應，整體營收衰退約一成，如今相關影響已逐漸趨緩。今年的成長性將在AI伺服器針對TLVR特殊電感的需求下持續增溫，一旦未來AI伺服器大量出貨，相關零件供應需求將會帶動零件事業部的營運增長。

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