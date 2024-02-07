Fed首季降息機率落空！春節連假期間需注意哪些數據與財報？

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美股在2月首周再創新高，即便1月非農就業報告表現遠優預期，進一步澆熄市場對於短期內降息的憧憬，並持續支撐經濟軟著陸，但這也代表著通膨朝2%目標回落難度增加，市場甚至開始懷疑聯準會（Fed）利率政策是否會轉向，那麼接下來的過年連假期間，美國股、債、匯市與大宗商品市場，有什麼事情是需要留意的呢？

官員談話與經濟數據

美國強勁的1月非農就業數據為投資人帶來一個意想不到的問題，亦即Fed貨幣政策寬鬆程度若低於市場預期，強勁的經濟成長能否持續推動美股走高，在春節連假期間，美股將受到一些關鍵財報與經濟數據的影響，包括初三（12日）公佈的預算赤字跟初四（13日）的消費者物價指數（CPI），期間還有美國財長葉倫在當地時間周四（8日）上午9時（台灣時間晚上10時）出席國會聽證會與多位聯準會（Fed）官員的演說。

美企財報持續發佈

美股本周持續進行的財報季，將有助於確定上周五（2日）再創歷史新高的漲勢能否持續，根據LSEG數據，今年標普500指數獲利有望繼去年3.6%後再漲高約一成，雖然許多科技大咖已公佈財報，但仍有許多標普500指數公司將在農曆新年期間發佈上季成績單，包括周四的康菲石油（COP）跟周五（9日）的百事可樂（PEP）。

此外，美國地區性銀行面臨的壓力則是投資人必須留意的族群，因去年接手已倒閉Signature Bank非加密貨幣相關存款的紐約社區銀行（NYCB）股價，在上周三（1月31日）公佈不如預期的財報表現並大砍股利後暴跌40%以上且連日走跌，再度引發市場對地區性銀行業者的擔憂情緒。

美債殖利率、美元反彈後市

經濟成長加速，加上市場對於利率長期維持在當前水準的預期，激勵美債殖利率全面反彈，美債10年期殖利率在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）周日（5日）播出Fed主席鮑爾專訪內容後上漲至4.08%附近，反映近期利率預期的2年期美債殖利率亦漲至4.44%附近，因鮑爾談話對降息再澆冷水，根據LSEG最新數據，投資人預期Fed今年將降息約5碼（125個基點），較此前約6碼的估值有所減少，但仍遠高於Fed自己預估的3碼。

美元指數也在1月非農就業報告激勵下持續反彈，周一飆升至104.19至8周高點，美元指數期貨也上漲至去年12月初以來高點，上周美元指數收漲0.2%至 103.47點，連3周周線收紅，但DailyForex首席分析師Adam Lemon指出，雖然美元短期內展現多頭氣勢，但長期升勢尚未確立，容易出現盤整情形。

原油黃金行情前瞻

受美國就業數據壓低短期內降息機率的影響，令市場對原油需求擔憂加劇，加上以色列與哈瑪斯仍在談判停火協議，即使美國打算對伊朗支持的葉門叛軍展開新的攻擊，兩大期油布蘭特跟西德州價格在創近4個月最大周線跌幅後努力止穩，FX Leaders首席大宗商品和指數分析師Arslan Butt表示，美國空襲葉門叛軍與地緣政治不確定性在內的中東緊張局勢加劇的消息，促使市場保持謹慎態度，這種不確定性恐導致原油價格波動。

貴金屬方面，數名Fed官員本周談話可能影響金價走勢，根據金拓（Kitco）發佈的每周黃金調查報告，66%分析師預期9日為止的本周金價將走跌，看漲以及看好持平表現的分析師則各為17%。