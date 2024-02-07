AMD推出嶄新Embedded＋架構 結合嵌入式處理器與自適應SoC

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AMD宣布推出最新Embedded＋架構解決方案，將AMD Ryzen嵌入式處理器與AMD Versal自適應系統單晶片（SoC）整合至單一的整合板卡。該創新提供可擴展性，也達到高能源效益，有助OEM夥伴加速邊緣AI產品上市。

AMD指出，經驗證之Embedded＋整合式運算平台，助力原設備製造商夥伴縮減認證與開發時程，使其更快速進入市場，無需投入額外硬體或研發資源；利用通用軟體平台開發低耗電、小尺寸、長壽命周期的設計，適用於醫療、工業及汽車等應用。

Embedded＋架構中，結合AMD領先的x86運算、內建顯示核心與可程式化設計硬體，可運用于關鍵的AI推理與感測器應用，自適應運算可確保低延遲、確定性處理，而AI引擎則提供高每瓦效能的推理；Ryzen嵌入式處理器不僅具備高效能的Zen核心與Radeon顯示核心，也提供卓越的4K多媒體效能。

該架構可實現關鍵任務的高效運算，包括將自適應運算、靈活的I／O、AI推論引擎與Radeon顯示核心整合至單一解決方案，發揮各項技術的最大效用。

AMD工業、視覺與科學事業部資深總監Chetan Khona表示，在自動化系統中，感測器資料的價值會隨時間衰减，必須根據最新資訊進行低延遲、高確定性處理，以滿足工業與醫療應用中幾毫秒內做出決策的需求。Embedded＋可發揮資料價值，其高效能與高效率運算讓OEM與客戶能專注於市場與客戶需求。

Embedded＋為出色的簡化平台，可以打造領先效能與功能的解決方案。