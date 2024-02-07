美股恐暴殺63％？華爾街「神準鐵嘴」驚見1件怪事超害怕

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【中時新聞網 郭宜欣】美股後市多空看法分歧，曾神準預測2000年網路泡沫股災及2008年金融海嘯的傳奇投資者John Hussman認為，目前股市狀況是歷史上最糟糕的，可能會股市出現大幅下跌，甚至發生極端拋售的狀況，此前，John Hussman曾預測標普500指數將會暴跌63%。

Business insider報導，John Hussman示警，目前股市已經被嚴重高估，「我們不會對標普500指數下跌至少10%感到意外，更不會對市場全面暴跌50至65%驚訝，目前沒有共識認為美國已經擺脫經濟衰退。」

事實上，早在去年底John Hussman就曾喊話，標普500指數可能會重挫63%，提醒投資人繫好安全帶。此外，他也強調，這並不是預測，而是聯準會一直以來的投機行動，造成的潛在下行風險。

美股在今年初歷經平淡的開局後，重新進入上漲格局，但利空並未消退，除了市場可能高估聯準會降息的幅度，美國也有可能在今年陷入經濟衰退，紐約聯邦儲備銀行估計，2025年1月美國有高達61%的可能性出現衰退。

然而投資人必須針對自身狀況衡量投資風險與選擇，John Hussman去年下半年的投資回報率並不出色，齊下策略成長基金下跌約6%，同一時間，標普500指數上漲16%。