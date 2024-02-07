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波音737艙門脫落事件 初步調查：有4個螺栓不見

  • 中央社

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阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架波音737 MAX 9客機上月在高空飛行時發生機身艙門脫落事件，根據今天出爐的初步調查報告，這架噴射機機身艙門上有4個螺栓不見。

法新社報導，調查1月5日飛安意外的美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）初步調查指出，栓孔周圍沒有損壞或變形，「表示在內嵌式艙門向上移動脫離止動墊前，防止內嵌式艙門上移的4個螺栓已經不見」。

NTSB蒐集的文件和照片顯示，波音（Boeing）員工去年10月運交這架飛機前，在華盛頓州倫頓（Renton）廠進行檢查期間將4個螺栓移除固定位置。

這項作業是要更換這架飛機客艙5個損壞的鉚釘。這些鉚釘更換後的其他照片顯示，其中至少3個螺栓未重新安裝上。

這個內嵌式艙門用於堵塞不打算使用的出口，因為這種機型配置已有足夠的緊急出口。

這架波音737 MAX 9客機1月5日自俄勒岡州的波特蘭（Portland）飛往加州安大略（Ontario）途中發生艙門脫落意外，所幸僅少數人員受傷。

阿拉斯加航空公司自行初步檢查後報告，發現「設備有鬆脫情形」。

擁有737 MAX 9系列最大機隊的聯合航空公司（United Airlines）表示，此前在檢查時也發現「螺栓需要加強拴緊」。

美國國會今天舉行聽證，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）新上任署長惠塔克（Michael Whitaker）指出，經阿拉斯加航空事件後，有必要加強對波音的監管。

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