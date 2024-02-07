台積電美國廠慘了？「日本做1事」遭預言悲劇下場

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【中時新聞網 郭宜欣】台積電昨（6日）宣布在日本興建第二座晶圓廠，預計年底開始興建廠房，最快2027年底開始營運，且熊本一廠如原先計畫將在今年開始量產，進度與效率遠遠贏過美國廠，此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為，美國政府的補助與態度不如日本，美國廠的地位將會受到嚴重打擊。

台積電透過新聞稿表示，藉由日本這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用，提供40奈米、22/28奈米、12/16奈米和6/7奈米的製程技術。

PTT網友分析日本廠效率超預期的原因，補助金額與政府全力協助是最大關鍵，「錢（補助）到位，廠就蓋的快」、「日本一直蓋也好，給老美壓力，補助款雞雞歪歪的」、「人家日本才在拚經濟，德國在炒排外、脫歐，爽太久」、「美國政府有心早該跳下來幫忙。」

此外，美國廠議題再次成為討論焦點，「會不會之後GG在日本的製程節點超越美國廠」、「日本蓋超快的，反觀美國」、「美國繼續拖，地位會越來越不重要」、「這其實也是美國工業衰退的表現」、「日本補助有到位，美國補助都跑去英特爾。」

台積電在1月底的法說會曾提到美國廠的進度，強調已跟當地工會夥伴建立強健合作關係，按計畫在2025年上半年在美國生產4奈米製程，二廠則預計在2027、2028年完成，但使用何種技術量產尚未確定。

起初，台積電規劃美國廠的量產時間是在今年，但受到各項不利因素干擾，最後延期一年至明年量產。