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《半導體》長科*元月營收雙增 Q1季減個位數百分點

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【時報記者莊丙農台北報導】長科*(6548)1月合併營收為10.39億元，月增8.9％，年增4.9％。主要受惠於客戶調整庫存已至尾聲，客戶下單多以急單因應，進而使得長科1月營收成長。

展望第1季，考量到農曆春節造成工作天數減少，長科預估單季合併營收介於26.8億元到28.4億元區間，將較上季下滑個位數百分點。依新台幣31元兌1美元平均匯率假設基礎，預估首季毛利率將落在19.5％到22.5％區間；營益率則介於9.2％到12.2％之間。

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