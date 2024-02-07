《科技》研調：「AVP」狠甩對手 為消費電子跨出一大步

【時報記者任珮云台北報導】市場調研機構Counterpoint Research發表的最新產業訊息，針對蘋果新品Apple Vision Pro（AVP），Counterpoint Research提出洞見。Apple Vision Pro（AVP）是一部工程上的傑作。它標誌著消費電子的一大進步，是有史以來最複雜的裝置，遠遠超越了競爭對手在技術能力方面。

Apple Vision Pro（AVP）已經在2月2日出貨，而早在1月19日開始預訂就迅速售罄，256GB記憶體版本的售價為3499美元，是Meta Quest 3的128GB版本售價的七倍。蘋果將Vision Pro定位為一個全新的空間計算平台，具有自己的操作系統、用戶界面範式和數字內容傳遞。這一戰略轉變旨在將討論重心從僅僅是耳機競爭轉向整個生態系統的競爭，表明了蘋果對這一新產品線的長期承諾。蘋果在AVP展示如觀看電影、在大型虛擬屏幕上工作和進行遠程會議等熟悉的體驗。

雖然已為Vision Pro開發了超過600款應用程序，增加了與App Store的100多萬兼容應用程序，但「殺手級應用程序」的缺乏仍然是一個問題。儘管蘋果宣傳娛樂是一個主要吸引力，包括與迪士尼等合作夥伴關係，但蘋果在與Netflix、YouTube和Spotify等熱門視頻和音頻平台合作時遇到了挫折。即使Vision Pro沒有獲得大規模採用，但蘋果進入這一領域的舉措已經引起了對擴展實境（XR）行業的廣泛關注。

對蘋果而言，基本上是將Vision Pro用作保險政策。iPhone是蘋果市值近3萬億美元的核心（截至2月初）。多年來，一直有人猜測擴增實境設備可能成為智能手機的潛在接班人，成為我們與數字生活的主要接口。到目前為止，擴增實境市場令人失望，雖然銷售數量達到數千萬，但在利基企業應用之外的持續使用有限。此外，製造真正的擴增實境的眼鏡技術挑戰被證明超出了即使是最有技術才能的公司的範圍。因此，擴增實境行業的發展緩慢並不對蘋果構成立即威脅。

對蘋果來說，最糟糕的情況是擴增實境市場蓬勃發展，但蘋果沒有產品參與其中。因此，蘋果做出了投資創建Apple Vision Pro的合乎邏輯的選擇。

如果擴增實境市場最終起飛，蘋果將處於理想位置，以利用這一機遇。在此過程中，它積累了一個令人印象深刻的專利組合，從而加強了其地位。