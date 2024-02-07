《商情》期金上漲；期銅終止連4跌；原油連2漲；BDI連3紅

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時報-商情早報

1.美元走軟 紐約期金上漲。

2.LME:02/06期銅收8402.00美元/公噸，漲42.50美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲0.53美元，每桶為73.31美元。

4.西德州原油上漲0.62美元，每桶為73.83美元。

5.02/06BDI運費指數為1516.00。

6.SICOM:天然橡膠3月期貨RSS3下跌2.50美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.50美分，每磅為87.54美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌2.30美元，每公噸為358.80美元。

9.02/06TRJ-CRB上漲0.86，為269.05。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸126.63美元，跌1.08美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走軟，周二紐約期金上漲；由於美元指數下跌0.3%，增加投資人以美元計價的黃金購買吸引力，加上美國10年期公債殖利率回落後，同步令金價止跌反彈，另外，投資者靜待聯準會(Fed)官員本周的發言，以評估今年是否可能降息的訊息；終場收盤報價，4月黃金漲8.50美元，報2051.40美元；3月白銀漲0.06美元；4月白金漲7.50美元；3月鈀金跌4.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存下降，期銅終止連4跌；因一系列信號表明最大消費國中國，政府當局正在加強支持低迷市場的決心，為市場提供了支撐，加上，數據顯示，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存進一步下滑至五個月低點，致倫敦(LME)銅價結束4日連跌反彈上揚。終場周二指標期銅上漲42.5美元；期錫上漲351美元；期鎳下跌93美元；期鋅上漲12.5美元；期鋁上漲18美元；期鉛持平。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二歐美原油連2日反彈上漲，由於市場預測原油產量增幅低於預期，激勵油價盤中大漲逾1美元，而隨著在中東尋求結束加沙戰爭，原油回吐部份漲幅，終場美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.53美元，報73.31美元/桶；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.60美元，報78.59美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價齊揚，周二BDI指數連3紅；因煤炭、鐵礦石貨盤增加，同時受中國惡劣天氣影響，令海岬型與巴拿馬型船運價合計增加近2000美元，激勵終場波羅的海乾散貨BDI指數呈連續3個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲80點，收1516點，漲幅5.6%；BCI指數上漲229點，收2371點，漲幅10.7%；BPI指數上漲9點，收作1428點，漲幅0.6%；BSI指數上漲4點，收作1041點，漲幅0.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求擔憂，周二大阪期膠回落近2%；據了解由於節前停產，故截至2月1日止中國輪胎製造商的產能利用率較上季下降，國內外輪胎銷售呈現放緩且成品庫存充足，加上越來越多的汽車製造商和供應商，對電動車市場需求可能放緩表示擔憂，連帶致終場大阪期膠回落近2%；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨跌1.8%，報每公斤284.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠3月期貨跌0.1%，報每公斤152.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.2%，收於每噸13355元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨上漲，且連續第二個交易日堅挺，因空頭回補和技術性買盤推動，從前一天的多年低點反彈，但需求疲軟的擔憂限制漲幅；小麥期貨也上漲，而玉米期貨因阿根廷降雨預測而收低，炎熱和乾燥的天氣一直給市場帶來壓力，終場3月小麥漲4.75美分，3月玉米跌4美分，3月大豆漲3.25美分，3月黃豆油漲0.61美分，3月黃豆粉跌2.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-外圍市場利多，周二ICE棉花期貨創四個月新高，受惠於可可期貨攀升至歷史新高，以及國際油價上揚，提振期棉觸及9月底以來最高水平，加上美元指數下跌，增加投資人以美元計價的棉花購買意願，同步致期棉漲近1%；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.57%，報每磅87.54美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.22%，報每公噸15990人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景擔憂，鐵礦石續跌；因受大部份鋼鐵製造商春節連續假期前補貨動作減少，以及最大消費國中國正飽受房地產危機困境影響，和股市暴跌困擾，打擊需求前景黯淡，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫續跌。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.85%，報每噸126.63美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.14%，報每噸868.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)