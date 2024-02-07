國泰金控連年獲「CDP碳揭露」A等級最高榮譽

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國泰金控再傳國際指標性永續評比捷報，在全球關注的環境與氣候議題上，國泰金控蟬聯兩年全球最具權威性的CDP碳揭露評選為最高榮譽「A List」等級，近五年中更有四年都取得管理等級佳績，與全球頂尖企業並列最高榮譽。

CDP為全球環境領域最具指標性的評比機構，6日最新公布2023年全球2,100家企業碳揭露問卷評比成績，僅200家企業獲得「A List」。其中十一個評分面向中，國泰金控在六大面向包含碳排放績效、風險管理流程、投融資組合管理、氣候商機、氣候治理、減碳行動及低碳商品，皆以A等級超越全球金融業平均，於氣候、環境與生物多樣性表現備受國際肯定。

國泰永續發展聚焦三大主軸「氣候」、「健康」及「培力」，於全球永續浪潮下，長期深耕推動金融資產零碳排、氣候議合、全方位氣候金融解決方案，更成為台灣率先加入RE100的金融機構，旗下子公司營運及金融資產均依淨零路徑與目標減碳，國泰積極透過下列三大方針，持續支持環境永續行動不遺餘力：

第一「2050金融資產零碳排」，國泰作為台灣首家計算投資組合碳足跡的金融業者，人壽、銀行、產險、證券及投信已訂定投融資逐步撤除煤炭計畫，包含屏除未積極轉型的煤炭價值鏈公司，統計2022年國泰投資組合總碳排量較前年降低約13%，授信碳排放較前一年度下降14%，全速朝2050淨零碳排前進。第二「氣候議合/倡議領導者」，除了被動撤資亦主動議合，國泰參與CDP發起的 Science-Based Target Campaign倡議，與國際投資人共同呼籲全球企業承諾SBT目標，促使98家企業承諾SBT目標，其中26家已通過SBTi審核。第三「氣候金融解決方案」，國泰世華銀行2022年借鏡在各地的成功經驗，與菲律賓代表性跨產業集團之一的Villar集團合作，承做12.5億菲律賓披索（約新台幣7億元）的永續連結貸款（SLL），創下菲國首筆永續連結貸款的里程碑，提供給菲國最大民營水務公司Prime Water運用，當Prime Water如約達到SDGs指標，將可獲得利率優惠，此案更獲2023年史蒂夫獎（The Stevie Awards）「年度永續發展倡議亞洲紐澳區類」，為目前為止該獎永續類獎項之唯一台灣企業。

國泰金控連年橫掃各大國際指標性永續評比，包含DJSI道瓊永續指數、CDP碳揭露、Sustainalytics、MSCI ESG評比、富時永續指數與彭博性別平等指數皆獲得國際高度肯定，永續成果有目共睹。