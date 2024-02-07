園管局體貼廠商營運需求 推出春節假期四大服務不間斷

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因應園區廠商春節期間生產及營運需求，科技產業園區及產業園區秉持服務不打烊的精神，確保廠商運作順利，為此經濟部產業園區管理局（園管局）針對春節期間，仍提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等四大項便民服務。

園管局特別強調，春節期間的服務將繼續延續往年的優良傳統。對於科技產業園區需要申辦貨品輸出入許可證的廠商，可預估日期事先申請，園管局將配合廠商需要安排專人加班審辦，並搭配海關通關作業系統，保障貨品進出口全年暢通。

此外，針對園區內的救災救護、保安和巡查，園管局也將在春節期間加強。若廠商或民眾發現任何危險或可疑現象，可隨時聯繫園管局全天候待命的「24小時緊急應變中心」，以獲得迅速有效的處理，連絡電話：(07)361-2054。另各產業園區服務中心亦維持24小時輪值，可撥打各服務中心電話，以強化政府服務效能及緊急應變，為區內廠商、員工或民眾提供更優質且不間斷之服務。

為了配合廠商的持續生產，園管局設有清潔隊的園區也提供春節期間的貼心服務，於服務當天上午8時起依收運路線收運至收運完畢，分別是楠梓、前鎮、臨廣、高雄軟體園區為2月8日小年夜、2月9除夕、2月13日初四；潭子園區為2月9日除夕和2月12日初三，園管局用心確保園區環境整潔，支持廠商的高效運作。