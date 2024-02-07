《金融》抱緊創新科技ETF 搶賺紅包財

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【時報記者任珮云台北報導】美國公布非農就業數據遠超出預期，加上Meta和亞馬遜兩巨擘的展望令人驚喜，美股四大指數同步收漲。Meta公布財報及展望優於市場預期，並且宣布跟進微軟、Alphabet上修2024年全年資本支出（介於300~370億美元），高於原先市場預估，另外也提到AI和元宇宙願景方面取得很大的進展；亞馬遜上季財報及展望一樣同樣優於市場預期，市場資金再點燃AI相關族群熱火。

台股方面，先前台積電(2330)法說也提到看好AI發展，呼應「得AI者，得天下！」在AI族群帶動下，台股在封關日台股已突破萬八關卡，以往農曆年節前後台股漲多跌少，歷史經驗顯示，台股於封關日抱股過年上漲機率高達七成以上，台股中多格局不變，預期指數有望於年後開紅盤再攻堅，挑戰18619歷史新高，預料創新科技ETF熱度有機會在龍年得以延續下去。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，大家都希望來年討個吉利紅包，該抱股過年嗎？什麼股票的開紅盤機會更好？根據統計，2016年以來，若封關日進場並抱股過年，台股新春開盤當日平均近8成是上漲作收；若封關日進場抱股過年，持有6個月甚至1年的表現可望更上一層樓。其中，台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力，若聚焦「創新科技」表現，例如以臺灣創新科技50指數為例，績效更亮眼，近8年持有一年的平均報酬達23.95%。