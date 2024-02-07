預見不一樣的桃園 「合雄建設」永豐特區 2,700坪磅礴造鎮

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2024金龍年，永豐學府特區開春報喜，桃園迎接百年一遇繁榮軸線翻轉契機，「合雄建設」預見軌道經濟榮景，台鐵地下化、16公里城市綠園道計畫、周邊區域都更規劃之增值潛力，將以2,700坪壯闊基地，打造嶄新城市核心新地標，作為這座新興特區的翻轉起點，更將成為您財富增值的亮點。

為促進城市土地縫合，以及加速桃園各區域發展，桃園市政府決定推動桃園鐵路地下化，除了翻新原有的桃園、內壢、中壢等3座車站之站體，桃園境內更新增中路、桃醫、中原及平鎮等4座新站，其中桃園醫院站所坐落之永豐學府特區，由於擁有豐富發展歷程且鄰近完整商圈，因此生活機能相對豐富完整，預估未來台鐵地下化通車後，勢將大大注入區域發展能量，因此被視為下一個桃園房市明日之星。

桃園市長張善政在2023城市高峰論壇會議中表示，桃園鐵路紅線路軸，未來在地下化之後，將參考波士頓綠園道，及瑞典哈默比濱湖永續城之「以人為本」的人本城市規劃，要打造出一條專屬桃園的世界級綠園道，這條長達16公里綠園道，未來將成為一道媲美倫敦、巴黎等國際都市的城市風景，因此在這條軸線上的區域發展備受矚目，而桃醫站位於這條路線的核心中點，桃醫站所位處的永豐特區，周邊還有遠東紡織廠都市更新計劃、貿聯公辦市地重劃計畫，正緊鑼密鼓地進行中，勢將把永豐特區之區域價值帶向新高峰。

桃園車站地下化計畫。圖 / 桃園市都發局

綠園道計劃。圖 / 桃園市都發局

合雄建設選於永豐特區，新案鄰近新興高中，永豐高中及紅線桃醫站之2,700坪壯闊基地上，要為這座城市，打造嶄新美學地標建築，成為桃園城市繁榮發展周線翻轉的起點，以現代經典外觀造型輪廓，亙久彌新的建築語彙，為這座嶄新城區樹立典範，社區內更打造多項全齡化公設，以別出心裁的規劃設計、2,700坪旗艦級造鎮規模，合雄建築永豐特區尚未推出前，即掀起一陣討論風潮，成為區域房市熱門人氣話題。