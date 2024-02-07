回顧企業永續事蹟 台中銀展現ESG價值

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台中銀行成立於民國42年，在全體同仁的共同努力下，台中銀行日漸茁壯，目前國內外共設有88家分支機構

在企業經營同時，台中銀行積極落實永續營運策略，不僅憑藉良好的公司治理與誠信經營，榮獲《2023 卓越銀行評比》「最佳永續經營獎」，及受評為臺灣證券交易所第九屆「公司治理評鑑」排名6％～20％之上市公司，該行也於董事會下設立永續發展委員會，推動公司永續發展的治理架構，在追求獲利之際，亦注重環境、社會與公司治理元素，將永續理念融入台中銀行的企業文化之中。

台中銀行長期以來高度關注全球永續發展走向，隨著極端氣候災害頻生，該行持續精進各項業務發展與ESG有所連結，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。為實踐SDGs 13氣候行動，該行於111年簽署成為FSB發布氣候相關財務揭露建議（TCFD）提倡者，並採用國內外規範、各界研究資訊及方法學，於112年發行首本TCFD報告書；且順應永續投資趨勢，於投資流程導入PRI（責任投資原則），聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」以響應國際倡議。在ESG授信方面，呼應SDGs 8就業與經濟成長及SDGs 9永續工業與基礎建設，台中銀行推出多項綠色金融方案（如綠色消費性貸款及太陽光電發電設備融資等），協助企業低碳轉型及產業升級；另一方面，該行也發揮金融業的影響力，秉持赤道原則精神與企業客戶往來融資項目，於審查階段進行風險評估及實地訪查作業，為環境保護把關，促成產業追求永續發展的良性循環。

台中銀行強調，企業貫徹永續不應該侷限於單一面向，而是結合公司治理、環境保護及回饋社會等多個層面。回顧台中銀行年度公益活動，從連續6年舉辦「用心關懷 熱血傳愛」捐血活動，行員攜手客戶一同做善事，期間共募得68,200多袋熱血，以緩解血液短絀問題、響應世界自然基金會（WWF）發起「Earth Hour地球關燈一小時」活動，以身作則呼籲降低碳排放，為地球發聲，到舉辦以公益慈善為主題的「70週年慈善嘉年華」，邀請民眾換位思考，體驗身障者生活方式等，皆充分展現台中銀行對於永續理念的重視。

台中銀行表示，該行在永續道路上將會有更多傑出的表現，由內而外體現永續金融，為環境、經濟和社會帶來更大的貢獻，創造美好的未來。