《金融股》台灣Pay春節荷包放大術 華南銀有一套

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【時報記者任珮云台北報導】華南金(2880)旗下華南銀行陪伴民眾迎新春過好年，攜手全家便利商店合作推出「全家便利商店X台灣 Pay消費立折享優惠」。台灣的消費習慣仍以現金為主，為鼓勵數位支付，華南銀趁過年期間攜手全家，以消費享優惠方式，鼓勵民眾使用台灣Pay消費放大荷包。華南銀行也與財金公司共同合作，推展台灣Pay至海外市場。

華南銀行表示，自民國113年2月7日起至113年3月5日止，民眾只要至全台全家便利商店實體門市，使用台灣Pay綁定金融卡/帳戶單筆消費金額滿200元(含)以上，結帳金額即可現折20元!此外，為了要讓民眾開心迎龍年，華南銀行加碼推出「華銀支付月 週末交易抽萬點 nPoint」活動，無論是消費、繳費、繳稅交易，使用台灣Pay綁定華南銀行金融卡/帳戶支付，即可參加抽獎，抽中立馬享有AirPods Pro、萬點 nPoint紅包，限時活動只到113年2月29日止。

華南銀行也與財金公司共同合作，推展台灣Pay至海外市場，民眾可出示台灣Pay綁定金融卡/帳戶，至日本及韓國等地區之商店消費支付，成功支付者最高可享15%之超佛心現金回饋，讓民眾大賺「紅包財」，台灣、日韓輕鬆走透透。