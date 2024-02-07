《美股》焦點股：費半拖油瓶找到了；福特意外「報」喜 一路飆到盤後

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】焦點股：

●美國半導體業者Rambus，本季營收預估未如市場預期，股價如雪崩式下殺，最後重挫19.2%，盤後續跌0.2%。這家高速晶片介面技術授權公司預估，本季營收應在1.23億至1.41億美元間，低於外界預估1.43億美元。另外，Rambus上季營收為1.22億美元，雖與去年同期持平，但低預估值1.34億美元。慘跌的Rambus，也是拖累費城半導體收黑的主因之一。

●盤後剛公布財報的福特汽車，不只收盤大漲4.14%，同時盤後更是狂飆6.38%，理由是福特對今年前景樂觀，上季季報也超乎預期。受大罷工影響的上季財報，原本分析師預估每股盈餘將大減73%至12美分，營收也會年減2%，至430.62億美元。但沒想到福特上季每股賺進29美分，只減少43%，較預估值整整多出1倍以上。另外，營收達460億美元，成長4.5%也高於預期。

●波音737 MAX 9客機機門空中飛落事件，經美國國家運輸安全委員會（NTSB）初步調查後，發現出事的機門內門栓不見4顆重要的螺絲釘與螺栓。不過，波音股價收漲1%左右，盤後接著小漲0.06%。

●禮來上季淨利年增13%，每股經調整後盈餘2.49美元，跟營收雙雙超乎市場預期。同時，禮來預估今年每股盈餘可望落在12.2至12.7美元間，跟營收一樣希望都比預期好。不過，這家美國大藥廠股價收跌0.17%，盤後續跌0.16%。