康生福袋大賞 好運「龍總來」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

喜迎農曆春節，小型按摩器材專家-康生健康科技，春節檔期推出小型按摩器材，能為你從頭到腳，都深入紓壓，更能釋放身體所承受的壓力。康生7日表示，公司官網會員，除享有購物金10％回饋，及新會員200元購物禮金，公司在春節（2月1日至15日）檔期，更推出超值福袋，讓消費者好運「龍總來」。

康生健康科技董事長白如娟表示，公司推出超值福袋，消費者可以優惠價格，選購自己喜歡的商品組合，包括「四方來財BOBI健康組」（媽祖有BOBI按摩枕＋美腿按摩機）優惠價格1,988元、解放雙手輕盈按摩組（輕盈按摩披肩＋可視化按摩眼罩）優惠價格5,888元、頸依偎貓眼舒壓組（U型肩頸按摩枕＋氣壓眼罩）優惠價格3,088元，及帶著走的按摩椅組（帶著走的按摩椅＋休閒曲木椅）優惠價格1萬4,780元等商品。

更重要的是，不論你是想照顧自己，還是安「太座」、孝敬長輩，康生推出的「帶著走的按摩椅」、眼部按摩，及腿足按摩等，都是年節的首選精品，如同品牌代言人-國民姊夫AKIRA，疼惜家人般的溫柔用心，讓「愛隨時都在」！

2024年為「青龍年」，每個人除要累積財富，更要好好守住自己和家人的健康，吃的均衡、健康，更重要的日常照護。

康生為你準備好了！長期盯電腦、滑手機、久坐、久站、搬重物，及工作壓力大等問題，都能透過康生所推出的小型按摩器材，頓時大大地解放哦！

台北統一時代百貨-7樓康生櫃位，即日起至2月29日止，全店9折起，消費滿千再送100元折價券，還有更多的康生品牌商品，可在momo購物網、蝦皮購物、PChome 24H，及LINE禮物等網路通路購買。

另家樂福、台隆手創館、全國電子、7-11、全家、萊爾富、康是美、全聯、好傢在-埔里店等通路，也都能買得到，趕快到康生為自己、家人、情人挑選開運好物。

消費者在舒壓享受的同時，別忘了跟康生一起支持康生獨家冠名的最強台劇《商魂》，將於2月23日22時15分，三立台灣台播出，一起準時收看哦！