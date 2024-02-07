迎接龍年 台中銀推「龍闖數位金融島」活動

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農曆新年將至，台中銀行特別推出「2024龍闖數位金融島」行銷活動，以金龍年為主題，搭配年節最受民眾喜愛的開運翻牌遊戲，邀請客戶體驗台中銀行多元的數位金融服務，包含「臺／外幣交易、投資理財、電子支付、網路銀行開戶申請、自動扣繳信用卡款申請」等，同時讓客戶有機會獲得多項好禮。即日起至4月30日止，客戶完成任務累積lolly（點數計算單位，以下同），即可兌換翻牌次數，隨翻隨開獎。此外，累積達指定數量的lolly，還可以召喚神龍留言許願，加碼抽信用卡刷卡金。

為因應行動支付的快速發展，台中銀行推出「台中銀行 Lolly Pay」服務，讓客戶享有更便利的行動支付體驗，輕鬆快速完成支付消費，另該行同步祭出優惠活動，客戶凡於113年7月21日前，掃描QR Code或出示付款條碼完成單筆消費滿新臺幣50元（含）即回饋50元（限額7,000名，每名限回饋1次）。

除積極提升數位金融服務品質外，台中銀行亦重視客戶基本身分資料的正確性，以提供客戶更優質的服務與體驗，為鼓勵客戶完成身分資料更新，自即日起至4月30日止，針對符合身分資料更新條件之客戶，只要透過台中銀行網路銀行／行動銀行APP完成「客戶身分資料更新」，即可獲得超商虛擬商品卡50元，台中銀行期望透過優質的金融服務及多樣的優惠活動與客戶建立良好的互動關係。相關優惠詳細訊息，請上台中銀行官網查詢。