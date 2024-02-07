晶華加入開工日促銷戰場 Buffet買一送一、住房2.5折起

搶開工日商機，台北晶華酒店決定祭出優惠鼓舞士氣，於「晶華美食到你家」平台推出「好運龍來！開工快閃」限時優惠，2月14日中午12點至15日晚間6點，包括全新上市的「晶華牛小排麵禮盒」、超高人氣的「柏麗廳自助晚晚餐」等皆享買一送一。住房部分則有一泊二食「新春美食假期」以及四人同行的「闔家出遊趣」，每房8,888元起，標榜折扣低至2.5折。

台北晶華「好運龍來！開工快閃」限時優惠內容豐富多元，折扣有感殺很大，買一送一的品項包括擁有超高人氣的「柏麗廳自助晚晚餐」、周一至周四晚間8點後入場可享有買一送一之優惠，相當於每人1,008元即可品嘗到澎派鮮美的各式現流生魚片、握壽司及現切爐烤牛排等多達上百道晚餐餐期的豐美菜色。全新推出的「牛小排麵禮盒」，內含清燉和紅燒口味各一，兩盒折扣後的優惠價僅需899元。長年熱銷的「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「海鮮叻沙麵」…等也羅列於優惠品項中，買一送一每盒只要280元。

此外，「晶華清燉牛肉麵冷凍包」、「壽喜燒烏龍麵」以及全新上市的「麻辣牛肉麵」、「花椒清燉牛肉麵」也祭出買二送一、相當於66折的優惠價。晶華美食到你家的招牌美食-「極上龍蝦鮑魚御膳盒」則是首次推出買十送六的優惠，台北晶華強調，讓開工的上班族們以最澎派的美食開心迎接開工日。