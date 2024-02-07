冠德大直湛掌握菁英趨勢 聚焦最強學區宅

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優質環境以及強勁的房價支撐，是明星學區周邊住家最主要的特點之一。除了社區品質相對較高、環境安全，住宅增值潛力較大等優勢，對於有意讓孩子從上學開始就培養人脈存摺的家長，優質學區住宅，更是關鍵中的關鍵。

根據實價揭露網站資料顯示，台北市前十大高單價成屋名宅社區，全部都集中在中山區、大安區、信義區、松山區等市中心精華區段，其中中山區更是以大直為主要代表。大直重劃區自1997年完成重劃，隨著明水路水岸、豪宅區相繼落成，四通八達的交通網絡逐漸成形，以及鄰近內湖科學園區、南港軟體園區的高資產人口紅利帶動，逐漸成為台北市中心無可取代的名人聚落。

除了重劃區內名宅獨具一格，民生消費走精緻高級路線，區域內大直國小、永安國小、北安國中、大直完全中學等北市明星學區環繞，更是大直住宅價值能持續上揚的原因之一。除了公立明星學校，歷史悠久的天主教台北道明外僑學校、實踐大學等高綠覆率的學區環境，也吸引不少高資產客搶進該區住宅。地產專家分析，優質學區、完整街廓與環境是先天條件，區域內新建案各方面也都力求盡善盡美，更是大直住宅持續增值的後天優勢。

大直基本上可以說是內湖重劃區和信義計畫區的合體，總價億元以下的住宅，向來都是需求大於供給。專家表示，交通上能快速與敦北商圈、信義計畫區銜接，捷運直達松山機場的便捷性，是大直成為接軌國際最重要的樞紐，冠德建設的大直湛，作為北市首座公辦都更案，受到政府層層把關，推出後立刻躍居大直近年討論度最高的住宅產品。

位於捷運大直站3號出口的「冠德大直湛」緊鄰海基會綠意廊道，延續明水公園、永安國小形成結構完整的街廓。基地面積約640坪，地上16層、地下3層，規劃26-45坪2-3房，低檯度開窗、高樓層景觀遼闊。秉持為城市打造適居永續居住空間的ESG理念，冠德建設除了保留了近300坪的「碳足跡廣場」，更以循環設計與自然材料， 並融入智慧社區科技等規劃，「大直湛」也榮獲由LCBA認證授與黃金級低碳建築設計認證的殊榮。

明水聚落、國際街廓、河濱公園、實踐大學圍繞四周，一站美麗華、一站松山機場。專家表示，目前營建業面臨高建築成本、勞工短缺兩大經營困境，尤其2025年即將開徵碳費，建商成本勢必受到影響，即將形成的所謂「綠色通膨」只會讓市中心房價愈來愈高。在建築成本逐漸上升的時候，價格穩定的新成屋，反而有了優勢，專家分析，對許多高資產客群及國際人士而言，優質環境、交通便利性與符合時代需求的建築，都是超越價格的選擇關鍵，「大直湛」位在捷運出口，交通便利、生活機能成熟，並且結合人文環境、校園綠地、品牌建商、地段優勢。以置產及需求基本面分析，學校、綠地、捷運加上建築品牌，其中一項條件就足以支撐房價，各項條件齊聚的住宅案。