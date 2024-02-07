台股龍年戰二萬點？謝金河：恐要2025年，且要有這一條件

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台股兔年順利站穩萬八點封關，龍年是否有機會挑戰18,619點的歷史新高、甚至向上挑戰2萬點大關；財信傳媒集團董事長謝金河今（7）日在臉書發文表示，台股今年有機會越過18,619點，但要挑戰2萬點，至少要有4兆淨利潤當後盾，這可能是2025年的事。

謝金河在臉書發文指出，股神巴菲特的老師Benjamin Graham說：股市短線是投票機，股價的漲跌由資金流向決定；但長線是秤重機，股價反應公司內在價值，企業盈利才是核心！

謝金河以中國、日本、印度三個國家的股市為例表示，中港股市的下跌是基本面的弱化，中國企業大多數都介入房地產，房市泡沫吃掉企業盈利；另一個是中國的企業殺價沒有底限，殺到見骨，還繼續殺⋯⋯近三年，中國企業盈利不斷下滑，要扭轉劣勢，必須先解決企業盈利的問題。

反觀日本，大家都覺得經歷泡沫經濟後，日本企業死氣沈沈，喪失競爭力⋯，但今年以來，日經指數已經上漲9.7%，日經指數最高到36984點。謝金河表示，主要在於日本企業盈利有顯著增長！根據彭博的資訊，日本上市公司的EPS，從10年前的800日圓到去年底已經上升到1,700日圓，成長超過一倍。而印度股市Nifty50的上市公司EPS也從400盧比成長到1,000盧比。這都驗証了股市長線是秤重機，過去10年，美國，日本，印度每股盈利都成長，股市也欣欣向榮！

謝金河進一步分析，台灣企業這些年增長顯著，2016年是1.88兆，17及18年是2.19兆，19年是1.99兆，20年2.46兆，21年4.298兆，22年是3.98兆，去年估計約3.05兆，今年會落在3.6兆附近，大約是2016年的一倍！這已經是很了不起的成績單。

不過，台股今年有機會越過18,619點，但要挑戰20,000點，至少要有4兆的淨利潤當後盾，這可能是2025年的事！