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大地酒店喜迎金龍年 春節福袋好禮獎不完

入住即贈可愛春聯DIY 抓寶打卡再送手工小餅乾

  • 工商時報 陳又嘉
金龍福袋售價1,888元，共有一百項好禮，獎品總值高達33萬元。圖／大地酒店提供
金龍福袋售價1,888元，共有一百項好禮，獎品總值高達33萬元。圖／大地酒店提供

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歲末年初之際是充滿感恩時刻，為歡喜迎接金龍年，大地酒店從小年夜開始就設計豐富的春節活動，凡入住、泡湯或用餐貴賓，皆可購買「金龍福袋」來試手氣，福袋一個1,888元，頭獎超過3萬元「丹鳳套房一泊一食住宿券」，貳獎及參獎也都祭出超過萬元住宿券，另外還有大眾風呂泡湯券、下午茶招待券、The Gaia SPA體驗券、經典美食餐券等多達100項好禮，獎品總值高達33萬元。

除了精彩刺激的抽獎活動，飯店在過年期間也是熱鬧滾滾，初一將迎來北投獅頭旺獨特的「醒獅慶大地」精彩表演，不僅帶給旅客視覺上的饗宴，也為新的一年開啟招財納福的好彩頭；而除夕至初二期間，財神爺將不定時在館內快閃，帶給旅客滿滿驚喜；小年夜至初五入住房客，可免費參加春聯DIY體驗課程，由專人指導設計出專屬於自己的可愛小春聯，是旅途中美好的紀念。

福袋頭獎為破3萬元的丹鳳套房。圖／大地酒店提供
福袋頭獎為破3萬元的丹鳳套房。圖／大地酒店提供

最具知名度的打卡勝地「光陰部落藏書閣」，今年新增了超可愛的夥伴「花羽龍」，是由才華洋溢的喜歡廳點心主廚李建嶔發想設計，以浪漫的淡紫為主色調，大龍展翅的動作，舞動出翱翔天際的絕美姿態，搭配繽紛的花朵點綴，更象徵百花齊放、生生不息的生命力。

財神爺快閃驚喜合影。圖／大地酒店提供
財神爺快閃驚喜合影。圖／大地酒店提供

大地酒店表示，過年期間最適合北投走春，因為北投今年不只有令人嘆為觀止的三層崎花海，隱身於光陰部落藏書閣美麗花叢中的「花羽龍」，更是讓人驚喜的存在，和「花羽龍」拍照打卡即贈送造型獨特的小龍手工餅乾。大地酒店春節期間提供豐富的福袋獎項，有趣好玩的遊戲內容，喜歡西餐廳也有消費滿萬元贈送價值1,680元的精美年節禮盒，歡迎所有貴賓一同來歡慶新年。

「光陰部落藏書閣」今年新增超可愛的夥伴「花羽龍」，旅客合影打卡送小龍造型手工餅乾。圖／大地酒店提供
「光陰部落藏書閣」今年新增超可愛的夥伴「花羽龍」，旅客合影打卡送小龍造型手工餅乾。圖／大地酒店提供
民眾至喜歡廳消費滿萬元，送價值1,680元限量年節禮盒，送完為止。圖／大地酒店提供
民眾至喜歡廳消費滿萬元，送價值1,680元限量年節禮盒，送完為止。圖／大地酒店提供

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