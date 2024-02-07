瘦肉精羅生門 農業部仍稱未檢出西布特羅

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農業部7日表示，因應臺中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm案，農業部4日再啟動擴大清查，會同地方政府至台糖所有在養肉豬場和飼料廠進行採樣豬隻血清、毛髮及飼料檢體送檢，6日檢測結果出爐，台糖所有在養肉豬場的豬隻毛髮、血清和飼料皆未檢出乙型受體素。

此外，農業部也提高全國肉品市場豬隻，檢驗結果皆未檢出乙型受體素。因此2月3日至6日間農業部累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品等）之檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部說明，為釐清可能原因，3日已完成採集來源場台糖南靖畜殖場豬隻血清、毛髮和飼料樣本，進行21項乙型受體素（包含西布特羅和萊克多巴胺）檢驗，檢測結果皆未檢出乙型受體素。4日農業部通知地方動物防疫機關與畜政單位，共同至台糖其他9個在養中的肥育肉豬畜殖場對肉豬血清、毛髮及飼料，以及小港與新營飼料廠進行聯合採樣，檢測結果6日出爐，台糖在養肉豬場豬隻毛髮和血清皆未檢出乙型受體素，飼料檢體陸續檢驗中，待檢驗完成後將再對外發布。

台糖所有在養10家肉豬場包含臺中市（1場）、彰化縣（1場）、雲林縣（1場）、嘉義縣（3場）及屏東縣（4場），共採集血清145件、毛髮29件皆未檢出乙型受體素，另目前已有飼料20件與飼料廠7件樣本檢驗結果，皆未檢出乙型受體素。

針對同批肉品的檢測，農業部、衛福部和台糖公司皆再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝之相同批次肉品樣本進行檢驗，農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部送驗2件，台糖公司自行送驗SGS 1件，總計7件皆未檢出乙型受體素。

農業部表示，有鑑於豬肉為國人重要之民生消費必需品，為確保消費者食肉安全，農曆年前提高5倍肉品市場檢驗量，對全國20處肉品市場採樣檢驗，目前已有8處檢驗結果6日出爐，豬隻毛髮80件樣本皆未檢出乙型受體素。

此外，農業部日前也已公布，回溯台糖公司來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮、飼料，以及同批肉品、業者自送肉品等檢體均未檢出乙型受體素，加上7日公布之台糖其他在養肉豬場和飼料廠樣本，以及肉品市場檢測結果，累計至7日已達298件送驗樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部說明，國內未核准西布特羅（Cimbuterol）為動物用藥品，該成分於國內主要作為實驗室檢驗乙型受體素標準品之一，且國內迄今抽驗畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品樣本結果，皆未曾檢出，研判台中市衛生單位檢出微量西布特羅的該包台糖公司梅花豬肉片屬於單一個案非系統性事件，至於該單一個案之可能發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人之食肉安全及權益。