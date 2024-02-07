小資族紅包放大術 高股息ETF 領息、節稅龍總有

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年終入袋啦！上班族辛苦一年的收穫終於入帳，不少人開始規畫該如何運用，法人指出，股利所得屬「股利或盈餘所得（54C）」項目，採「合併計稅，8.5％抵減稅額」或「分開計稅，28％分開計算」，「二擇一制」課稅，如小資族採取合併計稅，8.5％抵減稅額，每戶最高可以抵8萬元，也就是在股利所得941,176元這個上限以內股利領的愈多，能抵的稅就愈多，具有高殖利率特色的的台股，正是小資存股天堂。

依2024年綜所稅申報規定，若以薪資收入48萬元、股利所得10萬元計算，可退稅1,800元；如果更積極存股，股利所得增加至15萬元，可退稅3,550元，不只股利領得多還能退稅，小資族真的不能輕忽存股好處。

存股達人指出，既然要存股，台股長期平均殖利率高達4％至5％，透過分散持股、定期汰弱留強成分股的高股息ETF，相對簡單方便，例如知名度最高的0056配息金額不斷創高，2023年含息總報酬58.0％為2009年以來表現最佳年度，今年第一季配息僅7個交易日填息，存一檔就已經勝過多數個股投資。

法人建議，投資人想選高股息ETF，可以參考證交所ETF定期定額交易戶數排行榜，位居榜首的國民ETF 0056成立已逾16年，是在台股上市市值前150大個股中，挑選「未來一年預測現金股利殖利率最高」50檔股票， 今年首季配發0.7元，換算年化配息率7.7％，連續填息紀錄進入第14年，為目前高股息ETF紀錄保持者。

若是對配息有需求的投資人，0056搭配00850、00713一次涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色，還可組成月配組合規劃每月領息。

而想要節稅的小資族還有另一個選擇，就是0056、00850、00713連結基金，三檔基金分別主要投資0056、00850、00713，適用共同基金的申購方式，而且還有不配息級別選項，適合不想領配息、想將配息直接自動再投入，擴大複利優勢的投資人。

至於希望用一檔ETF規劃每月領息的投資人，未演先轟動的元大臺灣價值高息ETF（00940），將於3月11至15日募集， 核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標，相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940在突顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成分股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。月配息加上發行價10元設計，讓新進小資族能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學。