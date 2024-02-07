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食藥署證實 台糖豬肉驗出瘦肉精

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食藥署7日例行記者會食藥署長吳秀梅公布瘦肉精複驗結果 。圖／王英豪
食藥署7日例行記者會食藥署長吳秀梅公布瘦肉精複驗結果 。圖／王英豪

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【中時 鄭郁蓁 、 王英豪】食藥署於2月5日下午接獲台中食安處表達台糖公司已向其申請複驗，並會將剩餘檢體之一部分送交食藥署檢驗之公函，同日下午6時30分收到該處專人送達之梅花肉片剩餘檢體，旋即以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今（7）日清晨確認檢出西布特羅（Cimbuterol） 0.001 ppm，該結果已回復台中食安處。

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