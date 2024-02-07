宇隆1月營收達3.39億元 創單月營收歷史新高

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宇隆科技（2233）7日公布自結2024年1月合併營收達3.39億元，月增25.41％、年增43.58％，創單月歷史新高。展望2024年第一季，宇隆持續維持審慎，但樂觀的看法。

宇隆表示，受惠於汽車業務客戶，在農曆春節前持續拉貨，加上歐洲地區客戶提前準備庫存，帶動1月合併營收達3.39億元，月增25.41％、年增43.58％，創單月歷史新高。

以因應「紅海」衝突，汽車類關鍵零組件出貨力道明顯增大；此外，自行車及醫療客戶也正在積極備料生產，同步推升宇隆2024年1月營收達3.39億元的好成績。

展望2024年第一季，宇隆持續維持審慎，但樂觀看法。儘管第一季屬於汽車傳統產業淡季，然近年來公司積極與供應商密切合作開發，同時擴大產品應用範圍。尤其在氫燃料車的技術發展上，公司關鍵零組件除可用在氫燃料車電池上，亦推進應用於充電站的儲能電池，氫燃料電池領域商機，有機會成為公司主力業務之一。

不僅如此，台中新廠的擴廠進度，也在如火如荼地進行中，日前生產設備、檢驗儀器等已陸續轉移，並進行安裝中。

未來，台中新廠也將成為同時滿足汽車／自行車／醫療及工業應用等四大產品線的訂單需求，亦規劃行星減速機生產專區。台中新廠預計2024年第一季結束前，正式啟用運行，宇隆期待在新產品、新產能及新業務等三箭齊發的助威下，可帶動公司今年營運，繳出佳績。