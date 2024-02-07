《美股》消息面：紅海又傳商船遇襲；美國欠債者上季變多

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面：

●葉門武裝團體青年運動宣稱，6日在紅海南部海域襲擊兩艘商船。其中一艘較小型的英國貨櫃船船東表示，在該船50至60公尺遠的距離曾發生爆炸事件。另外一艘則是運送大宗物資，名叫Star Nasia的散裝貨輪。

●根據美國官方統計，上季美國信用卡拖欠帳單沒繳的比率急速增加，以欠款至少90日的來說，比率成長到6.4%，較前一年同期只有4%左右相比，明顯增加。同時，家庭欠債總金額季增1.2%，至17.5兆美元。

●紐約4月期金收漲8.5美元或0.42%，每盎司為2051.4美元。同時，現貨金價則在2036美元附近。黃金交易商指出，美元匯價回檔，還有美國10年期公債殖利率降至4.086%左右，都有利金價走高。

●聯準會3月降息希望愈來愈小，美元匯價從11周高檔位置下滑。美匯指數跌0.24%至104.19，該指數5日曾來到去年11月14日以來最高點104.60。匯銀主管表示，市場重點還是圍繞在美國經濟表現，故將來公布的經濟數據是關鍵。

●美國原油產量成長不如預期，國際油價一度上漲超過1美元，後來傳出加薩走廊可望停火下，漲幅漸漸收斂。紐約期油收漲53美分或0.73%，每桶為73.51美元。倫敦布蘭特期油收漲60美分或0.77%，每桶為78.59美元。