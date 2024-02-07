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共同基金投資人學習路徑圖 是認識共同基金商品特性投資人自主學習好幫手

  • 工商時報 嚴強國
共同基金投資人學習路徑圖。圖/證基會提供
共同基金投資人學習路徑圖。圖/證基會提供

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「共同基金投資人學習路徑圖」，自111年底上線以來，已超過7萬人造訪使用，幫助民眾採有系統方式自主學習共同基金商品特性及投資實務，達成中長期個人理財目標。

證基會表示，共同基金因具有商品種類眾多、投資門檻低、銷售管道多元及專業投資之特性，可說是民眾投資理財入門的首選商品；隨著網際網路發展，目前民眾大多利用行動裝置查詢資料，而現有共同基金相關資訊相當繁多，證基會特別將相關知識內容分類整理，彙整出基金投資知識學習架構，以網路宣導專區呈現，有助民眾掌握學習資源，認識基金投資全貌。

該學習路徑圖有以下四大特色：

(一)採路徑設計：仿捷運路線圖之主題式學習設計，引導民眾循序漸進自主學習。

(二)學習架構完整：共計規劃7條路線及41個站點，架構出共同基金投資學習路徑，民眾可參考網站說明或依本身投資經驗，點選欲瞭解之主題內容。

(三)盤點資源再利用：盤點整合相關單位已設置之共同基金的學習資源，納入本路徑圖中，使宣導資源充分再利用。

(四)方便學習：利用網路不受時空與地點限制的優勢，各站點除提示預估學習時間及難易度之外，並有「自我評量」功能，方便民眾自行調配零碎時間學習。

其路徑圖7條路線包括「設定理財目標」、「退休理財準備」、「認識共同基金」、「基金產品種類」、「如何投資基金」、「基金績效衡量」及「投資風險教育」，圖文影音並茂，歡迎民眾多加利用。專區網址為https://ifund.sfi.org.tw/

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