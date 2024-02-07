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《永劫無間》X 「李小龍」 這就是我的武道

  • 工商時報 郭靜芝
艾肯娛樂董事長熊玉平（圖中）、營運長劉仲銘與出席貴賓原子少年Vera、網紅孫生、蕭芷渲、藝人龔言脩合影。圖／艾肯娛樂提供
艾肯娛樂董事長熊玉平（圖中）、營運長劉仲銘與出席貴賓原子少年Vera、網紅孫生、蕭芷渲、藝人龔言脩合影。圖／艾肯娛樂提供

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全球突破4,000萬用戶的STEAM平台多人近戰冷兵器大逃殺遊戲《永劫無間》震撼亞洲賽區於2023世界冠軍總決賽「劫盃」迎來首位台灣選手「Z神 （Zelldincht）」競技角逐，不僅引爆了首款以武俠為主題的電競賽事熱度，更預告台灣區將迎來以冷兵器戰術操作舉辦的大型大專盃電競錦標賽賽事，號召各大專院校電競選手以武道精神加入《永劫無間》爭奪冠軍。

此次在台灣《永劫無間》X「李小龍」IP聯動特與現代亞洲風餐酒館【Zentopia】合作推出聯名主題餐點【萬劫不朽】，結合了電競文化和美食饗宴，共推出四道主餐、二款特調飲品，每道餐點都有《永劫無間》限定角色「李小龍」及「寧紅夜」人物插卡展現帥氣招式。活動期間凡點聯名飲品即贈李小龍杯墊乙張，數量有限送完為止。

期間限定IP聯動主餐「龍爭虎鬥滷肉飯」、「快刀斬亂麻炒烏冬」、「金劫寶炸物拼盤」、「我有金排你有Corn嗎」，雞尾酒特調「紅色彼岸花」及「上善若水」。圖／艾肯娛樂提供
期間限定IP聯動主餐「龍爭虎鬥滷肉飯」、「快刀斬亂麻炒烏冬」、「金劫寶炸物拼盤」、「我有金排你有Corn嗎」，雞尾酒特調「紅色彼岸花」及「上善若水」。圖／艾肯娛樂提供

不僅如此，永劫無間特舉辦「金劫寶台灣企劃」邀約各路創作者爭奪10萬獎金，是為創作者打造一個展現創意、贏得報酬並獲得曝光的絕佳機會！這個開放的平台歡迎所有創作者踴躍投稿，不論是視頻創作還是同人創作，都有機會在這裡發光發熱。參與者不僅有機會贏取豐厚的獎金，還有機會參加海外頒獎典禮，向全世界展現你的才華！

官方預告睽違已久的李小龍IP聯動將於2/10正式上線八套限定時裝。圖／艾肯娛樂提供
官方預告睽違已久的李小龍IP聯動將於2/10正式上線八套限定時裝。圖／艾肯娛樂提供

艾肯娛樂營運長劉仲銘表示將為創作者的創作之路保駕護航，提供豐厚的獎勵鼓勵創作，入選者更有機會與官方達成長期合作！邀請有才華的創作者加入金劫寶創作活動，一起開創屬於台灣創作者的輝煌之路！同時預告未來也將舉辦多場校際盃區域賽事培養發掘電競人才，協助選手站穩根基，並期許最終站上世界舞台為台灣贏得榮譽，一起為夢而戰。

《永劫無間》Steam免費下載：https://ican.tw/ySVW9

《永劫無間》官方Facebook粉絲團：https://ican.tw/knrtZ

《永劫無間》官方Instgram：https://ican.tw/cfkP9

《永劫無間》TWITCH頻道：https://ican.tw/svBX2

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