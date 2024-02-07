免出國度假在這！呼啦莊園2月享一泊二食專案優惠

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春節連假啟動，來不及規劃過年出國行程的消費者，現在有了更好的選擇。露營車園區始祖「呼啦莊園」團隊在宜蘭頭城打造全新的頭城營地，適合來不及規劃出國行程又想要度假放鬆的晚鳥族參考。

呼啦莊園營地白天可眺望龜山島及烏石港，夜晚能聽見蟲鳴鳥叫，更找來日本江戶派師傅提供精緻無菜單日式料理，僅需攜帶簡單換洗衣物就能開車入住，不用勞累打包行李排隊出國人擠人就能度假體驗大自然，二月份試營運期間享有一泊二食專案優惠。

呼啦莊園當年在苗栗獅潭山區率先打造露營車營地體驗，吸引不少想要露營又缺乏全套裝備的民眾前來住宿，露營車裡有全套媲美飯店的設備用品，空調、電視、免治馬桶、乾濕分離衛浴設備、盥洗備品一應俱全，全車以鋁合金打造一房一陽台的獨立空間，關上門是安全舒適的住宿環境，打開車門就近呼吸山林芬多精，相當受到親子家庭歡迎。

團隊近日於宜蘭頭城九股山臨近吉祥寺的區域打造全新露營車園區，盡賞百萬海洋美景，天氣晴朗時能遠眺烏石港外遠洋船舶，欣賞龜山島及烏石港全景，夜晚偶爾聽到蟲鳴獸叫，感受大自然脈動。呼啦莊園頭城園區總經理趙俊閎表示，宜蘭海洋漁貨新鮮美味，團隊特聘前月夜岩活體蟹日本料理師傅在晚餐時間提供精緻無菜單日本料理，隔天清晨提供美味早餐，凡參加春節期間試營運都能享有一泊二食方案，享受免搭帳篷又能接近大自然，不用大包小包出國人擠人，坐享百萬夜景的悠閒便利渡假生活。

今年春節假期到底要去哪過節度假讓許多家長規劃行程傷透腦筋。若臨時決定出門走走還來不及規劃行程，不妨參考露營車園區的度假方式，不管是交通、距離與花費開銷，都會能依據時間彈性調節度假行程，提供經濟實惠的好選擇。

呼啦莊園網址：

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