有感台語逐漸沒落 台師大推國際台語教材助自主學習

「失去一個語言，就等於失去一個文化」，有感台語正面臨逐漸沒落，年輕人講台語的比例也愈來愈低，台灣師範大學台文系副教授劉承賢推薦閱讀由台師大出版中心，推出的國際性台語教材《Superb Taiwanese Primer》，讓全世界的人可以自主學習「台灣的台語」。

《Superb Taiwanese Primer》是一本國際性的台語教材，不只可以做為教科書，也可讓讀者以閱讀的方式自學，學習實用的生活用語對話，多種句型文法整理，可以自己造句，也有聲調概念系統，除了有QR code掃描音檔外，在課本中使用Do、Re、Me來提示聲調。不過內容是以英文為主，比較適合想學台語的外國人學習使用。

劉承賢日前出席由台師大出版中心舉辦「台灣的台語，世界的台語」講座，在發表演講時表示，台語對於台灣來說是很重要且獨特的文化，文化的核心就是「語言」，他曾認識一位台灣交換生在國外參與文化活動時，以〈望春風〉的表演來代表台灣，因為「台語」最能呈現台灣的特殊性。他也逐漸了解，並在其中看到他國的影子。

劉承賢指出，根據日據時期的台灣語言調查，無論是客家人或原住民，都有高比例會用台灣版的漳泉混合語言溝通，可見得百年多前，台語就是台灣的自然共通語了。而日本殖民政府及戰後國民政府，也都以「台語」、「台灣話」來指稱這個語言。

劉承賢說，有些台灣人認為台語是一個小語言，全世界講台語的人很少，並因而對保留台語的必要性感到疑惑。但從廣為流行的「韓流」來看，全世界事實上只有0.975％的人口母言是韓語；就全球來看，韓語雖然也是小眾語言，但卻因為韓國人的自信及大力推動，隨著流行文化的影響，掀起世界各地學韓語的風潮。所以一個語言會滅絕、有危機，絕不是因為人口偏少，而是因為使用者缺乏自尊、自信，沒有動力傳承的結果。

「失去一個語言，就等於失去一個文化」，劉承賢提到，當一個語言有75％的人口不再使用、年輕人不再講述，那語言就會慢慢沒落，從現狀來看，台語正面臨這樣的危機。