政大致力打造低碳校園 今年目標水費低於1100萬、節約電費600萬

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因應全球永續發展趨勢，政大積極在校園各角落積極實施碳管理、淨零建物，校長李蔡彥表示，113年度起，全校積極推動節電減水等永續措施，減列701萬9000元的水電費，目標本年度水費低於1100萬元，以及節約電費約550萬到600萬元。

李蔡彥提到，為真正落實節能減碳目標，學校制定相對應的節能計畫，包括校內各棟大樓陸續汰換成LED照明設備與節能的空調系統、修復中央能源管理系統，以利有效監控高耗能區域，設定每年1％節電目標。

李蔡彥也說，針對校內宿舍鍋爐、公務車等高碳排的燃油設備，逐步採取電力化模式，將委託專業團隊進行完整碳排放盤查，更全面掌握校內碳排熱點。

政大總務長蔡育新表示，在水資源方面，因老泉里無供應自來水，校區供水來源全由指南路引進，需大量仰賴中繼水池，若供水有礙常導致大規模停水，需依靠定期查漏，但效果仍有限。因此，107年度即向教育部爭取經費遷移2000噸水池及更新山下校區供水管網，將校區分為東、西兩邊，各別供水，並全數改用不鏽鋼管，以加強保固與拉長使用效期，除每日減少漏水達1000噸外，每年更可節省約700多萬元，展現良好成效。

蔡育新指出，政大更透過更新自強十舍水管、於校園各建築廁所更換節水設備等方式，每日節省1萬元的水費，換算下來每年又再省下350多萬元。未來也將持續進行工程改善計畫，修繕校區內的供水管網，盼達成全校用水每年60到65萬噸內的目標。

政大說明，校方不只於水電節能上不遺餘力，在新建校舍上也十分重視建造時的能源消耗，無論是過去新建的實驗國民小學、達賢圖書館，亦或是剛落成的公企中心，皆獲得內政部綠建築標章。公企中心更獲內政部評選為112年「綠建築榮譽獎」，並被評選為黃金級標章的最佳殊榮，展現學校對於全球暖化和環境永續的深切關懷與實際行動。

政大說，在推進校園永續發展的道路上，除行政單位之外，更結合學生自治及參與式民主的形式。透過讓學生參與校務會議，培養民主能力，形成校園共識，也藉由問卷調查，運用集體決策模式，共同打造永續的校園。 蔡育新表示，總務處在行動政大APP中有新增「戶外通報」系統，讓全校師生可透過此功能直接地圖定位、拍照後即時進行校園內各場域的通報。