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《通網股》宏達電1月營收月減逾6成 拚賺紅包攢Q1財庫

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【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)受到傳統淡季因素，1月營收月減少64.6%。搶搭即將到來的農曆年，宏達電也針對智慧型手機、VR裝置祭出優惠，盼衝刺出一波買氣，貢獻2月以及第一季營收表現。

受到淡季影響，宏達電1月營收2.25億元，月減少64.6%、年增加4.6%。

宏達電日前於CES 2024期間宣布推出全新的VIVE XR Elite全臉追蹤器，主要是針對開發者和企業而打造，可透過USB-C連接埠達到即插即用，搭載每秒60 Hz的面部追蹤速率，精準捕捉嘴唇、牙齒、舌頭等38個面部混合形狀動作，達到自然逼真的面部表達。配備雙眼攝像頭，可捕捉注視源、瞳孔大小、瞳孔位置和睜眼幅度，實現更精準的眼球運動追蹤。此外，還提供自動檢測和自動調整瞳距功能，使穿戴設備更加簡便，特別適合商用展覽中多人共用。同時，支援VIVE Wave平台和OpenXR，為開發者提供更多應用可能性。

搶攻即將到來的農曆年商機，宏達電於HTC網路商店、各大電商平台以及指定經銷門市皆祭出優惠活動，針對推出U23系列祭出優惠，並提供VIVE產品折扣優惠和VIVE豪華配件大禮包，多項優惠吸引年節期間買氣，也希望可以衝刺出一波買氣轉化成業績表現。

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