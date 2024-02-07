支持新能源汽車貿易 大陸9部門：加快建設「貿易強國」

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大陸近來大力發展新能源汽車產業，大陸商務部等9單位7日發布《關於支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見》（簡稱《意見》），指新能源汽車貿易合作有助於推動汽車產業轉型升級，對外貿穩規模優結構具有重要支撐作用，並要求積極參與國際經貿規則制定，服務加快建設「貿易強國」。

《意見》由大陸商務部、國家發改委、工信部、財政部、交通運輸部、中國人民銀行（大陸央行）、海關總署、市場監管總局、金融監管總局等9單位發布。據大陸商務部網站消息，《意見》表示，新能源汽車貿易合作健康發展，有助於推動汽車產業轉型升級，對外貿穩規模優結構具有重要支撐作用。

《意見》內文分6部分，包括提升國際化經營能力和水準、健全國際物流體系、加強金融支持、優化貿易促進活動、營造良好貿易環境、增強風險防範能力；要求加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，統籌發展和安全，積極參與國際經貿規則制定，提升國際化發展水準，服務加快建設「貿易強國」。

在提升國際化經營能力和水準方面，《意見》表示，鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業高效利用全球創新資源，在海外設立研發中心，積極與國外研究機構、產業集群等建立戰略合作關係，融入全球新能源汽車創新網路，提升大陸新能源汽車設計、研發及工程技術等方面的創新能力。

《意見》指出，要引導新能源汽車及其供應鏈企業發揮自身優勢，在相關國家進行技術合作，構建各方共建共用的產業鏈供應鏈體系；鼓勵行業組織加強對海外市場研究，根據市場規模、貿易潛力、消費結構、產業互補、國別風險等因素，指導新能源汽車及其供應鏈企業優化國際合作。

在健全國際物流體系上，《意見》認為，要積極參與國際海事組織關於新能源汽車及動力電池運輸的國際標準規則制定；引導航運企業合理提升滾裝運輸船隊規模，鼓勵充分利用貨櫃、紙漿船等創新靈活的運輸方式；鼓勵航運、新能源汽車企業共同整合倉儲、物流資源，緩解出口車輛「最後一公里」滯壓問題。

《意見》表示，在加強金融支持上，要鼓勵銀行機構擴大跨境人民幣結算規模，支持新能源汽車企業及其相關企業納入更高水準貿易投資便利化試點，簡化業務辦理流程；鼓勵銀行機構優化金融產品和服務，為新能源汽車企業提供涵蓋人民幣融資、結算等在內的綜合性金融服務。