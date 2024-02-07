《THack科創大賽》冠軍團隊收獲滿滿 展望與企業、政府機關對接創新機

桃園市政府青年事務局首屆《THack科創大賽》已圓滿結束，此次競賽就是為了讓新創團隊，能夠直接與跨國企業或政府機關對接，本次競賽為期4個月，不僅成功與AMD、HTC兩大跨國企業攜手輔導決賽團隊，更創造了台灣本地新創團隊與跨國企業的合作機會，同時也實踐了桃園市數位治理的理念。入選決賽的參賽團隊在跨國企業和交通局的支援下進行為期四個月的專業輔導、企業參訪和場域驗證，成功晉級決賽。桃園市政府交通局對參賽團隊的表現給予高度評價，並表達對桃園青創團隊的期望，相信未來將有更多新創團隊參與政府的創新政策，將新創能量融入桃園。

因此除了比賽結果以外，相信獲獎團隊的得著也是最深的，而明日科學此次就專訪了四大組別的冠軍，分別是產業發展組AMD組的冠軍：宇康愛運動、產業發展組HTC組的冠軍：愛吠的狗、政府機關交通局出題組冠軍的NCU GaiaLab，以及電梯簡報組的冠軍：迪菲循飛航科技股份有限公司。

產業發展組AMD組冠軍的宇康愛運動，過去在不同的科創、運動科技競賽中就已經是常勝軍，主要以運動科技、感應器技術為主，但此次因著需要滿足《THack科創大賽》在地化的條件及連接，同時也嘗試配合AMD的技術，團隊直言：「這次簡報的時間比起過去的競賽都要短，真的是一個全新的挑戰，因為我們也要適應以新的方式去簡報及Demo，加上決賽的舞台比較大、也比較正式，就連市長都來了，讓我們真的有了一次很棒的競賽體驗。」，而且因為此次競賽也提供每月一次由AMD高階主管，為團隊進行輔導，不僅有機會直接對接到AMD，獲得實際上的優化建議，同時也產生了更多新想法，為團隊未來的發展帶來更多可能性。

產業發展組HTC組冠軍的愛吠的狗，過去同樣是各項科技競賽的常勝軍，去年更是獲得XR Golden Award、遠赴日本東京參加第九屆日本XR Creative Awards亞洲總決賽，並進行國際產品展示及商拓交流，但在此次的《THack科創大賽》上，也獲得了不一樣的體驗，「過去都沒有機會可以跟跨國企業直接交流的競賽，這次有機會跟HTC及桃園市政府青年事務局接觸，對新創團隊來說真的是難能可貴的機會，而且獲得冠軍也再次奠定團隊服務的信心。」愛吠的狗也表示，過去團隊的服務都聚焦在零售、展演等實體的場域上，並沒有進入到元宇宙中落實，所以也要感謝此次的《THack科創大賽》，能透過HTC的高階主管協助，不僅跨出第一步踏入虛擬世界，帶來全新的元宇宙AI服務，「真的是透過這次競賽，才有機會直接對接到HTC、獲得商談的機會，接下來也預計進入到HTC的平台，把團隊的AI服務帶入元宇宙中，這也是這次競賽最大的得著，對團隊來說也是一個新的里程碑！」

NCU GaiaLab的廣域多CCTV攝影機車流軌跡追蹤系統。圖／NCU GaiaLab提供

政府機關交通局出題組冠軍的NCU GaiaLab，本來為中央大學的實驗室，專門研究物件追蹤技術，原本正煩惱沒有場域可開發，正好此次交通局出題的題目：「如何找出瓶頸路口碰撞熱點？」，即能讓其發揮實力，在短短兩個月用過去的數據就做出結果，「雖然當時看題目就知道做得出來，因為本來就是做物件追蹤技術，但還是相當感觸，因為此次是為了《THack科創大賽》去開發新的車輛分析技術，也讓技術能夠支援更多的物件追蹤。」而此次因為是由政府機關交通局出題，所以NCU GaiaLab也需要配合指定路口作POC場域驗證，跟過去團隊不一樣，其就利用了體積小的充電式的行車紀錄器，進行多攝影機追蹤技術，自己去架器材、自己搜集資料，「因為人力及資源不充足，本來其實真的有考慮過退賽，但幸好最後克服了困難，畢竟能在大眾場域下做實驗的機會是難能可貴的。」，賽後也與交通局持續討論，把此次的數據成果編修後，進一步與交通局合作。

電梯簡報組冠軍的迪菲循飛航科技股份有限公司，可是從《THack科創大賽》的準決賽時就已經吸引到評審注目的超音波驅鳥專家，畢竟在準決賽的電梯簡報組，僅僅只有60秒可以Pitch到評審，非常考驗團隊簡報的經驗，但最後在決賽時，迪菲循飛航科技股份有限公司還是奪下冠軍頭銜，「對於我們來說，快速Pitch到評審就等如真正要在搭電梯中短短的時間，就要吸引到我們金主的興趣，所以這次的比賽真的帶給團隊很好的經驗！」，其更是全台灣唯一有實戰成功經驗的團隊，一開始設計出超音波驅鳥器，就是為了機場而設的，上市2年多來，就已經在中國的機場實際導入技術，「此次參加比賽也是期待能增加與政府的合作，希望台灣有更多的發展與機會，特別是電力系統變電所，以及桃園的重心：桃園國際機場，也將會是我們團隊的目標。」