愛車人報到／琟娜Verna把車當恩人

【中國時報 陳大任】曾在「聲林之王2」大放異采的曾韻璇近期發表個人首張創作EP《量子幹嘛糾纏》，並以新的身分「琟娜Verna」跟粉絲見面，日前受本報之邀與Mercedes-Benz最新款5+2運動休旅車GLB 200合拍。在她的心中，汽車是聯繫家人情感的橋梁，今年春節已計畫好載著爸媽、阿嬤和弟弟一起走春。

原本就擅長舞蹈的琟娜Verna說，在新的一年希望往唱跳歌手發展，同時也邊做邊學，朝作詞作曲方向努力，EP裡的6首歌就有4首參與自己的想法，也等於是一部從「我」出發的作品。在YouTube新上架的《Sugar Free》、《量子幹嘛糾纏Quantum Entanglement》兩支MV也都獲得不錯的點閱與回響。

回憶自己的開車經驗，琟娜Verna自嘲糗事不斷，大學時期和室友3人一起考駕照，拿到駕照的第一件事就是開車去玩，當時開著朋友姑姑的車去白沙灣，事後回想，覺得朋友心臟超大顆，因為那天途中就覺得儀表有個燈一直亮著，到了目的地停車要拉手煞車時才發現，出發時就忘了放手煞車，就這樣一路從木柵開到白沙灣，還好人車均安。

「我發現，上路之後才開始繳學費這件事」，琟娜Verna拿到駕照一年多後覺得自己技術已經很成熟變得有點大意，在一次車禍中，雖然對方車只有一點小傷，但修理費高達3萬元，當晚在被子裡哭了好久，自責為什麼會犯這種錯，而且3萬元對當時是社會新鮮人的她來說是很大的負擔，付出這麼大代價學到的另一件事就是要有保險。在談到車與人的關係時，琟娜Verna會把車當恩人，「是我帶家人一起出門的藉口，也是和家人更親密的橋梁」。

這次合拍的Mercedes-Benz GLB 200是品牌最新的車款，不僅導入新世代MBUX 2.0多媒體系統，連結移動娛樂與數位生活圈；搭載48V高效輕油電系統（增加14 hp），讓移動更加輕快從容、兼顧能耗，其多變的第二排座椅與功能齊全的第三排座椅讓載人載物的機能更加強大。

琟娜Verna在車上試聽了選配的Burmester環場音響系統，認為可以設定個人化的聆聽偏好的功能很專業，不只是調個大概，是真的很「用心為你」的感覺，很驚喜。