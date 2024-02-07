《科技》電信通路業者出奇招 399網路吃到飽重出江湖

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【時報記者王逸芯台北報導】隨著新電信三雄正式成軍，低價吃到飽更顯可遇不可求，通路業者地標網通針對消費者最關注的門號方案，推出399、499網路吃到飽，不僅如此，最大亮點更祭出「獨家方案-5G吃到飽不降速699」，力拚市場最低價。

地標網通表示，電信重回三強鼎立，沒了兩小的低價，消費者更積極主動詢問門市低價吃到飽方案。為滿足顧客多元使用需求，新年期間新推出CP值超高的399吃到飽，三大電信中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)皆可辦，是小資族省錢首選推薦，每月享前24GB的5G飆速上網，量到後繼續以12 Mbps吃到飽。

不僅如此，地標網通也將在新春限時祭出「超殺5G吃到飽不降速每月只要699元」，換言之，只要原價1399元5折不到，攜碼遠傳與台灣大皆適用，獨家方案，僅限地標網通門市申辦。

統計全台門市近三個月最熱門申辦方案，當屬地標網通獨家升級的「三大電信499吃到飽」，也是網友熱議的「499隱藏版」方案。以中華電方案為例，一樣是499吃到飽，地標網通免費升級版多了36GB的5G高速傳輸量，也贈送更多市話和網外通話數，光是贈送通話費價值就已超過600元。

此外，地標網通總經理游家佑也表示，預期許多民眾規劃在新年入手新手機犒賞自己，即使不是在地標網通購買手機，也可至全台門市預約時間，進行新舊機資料轉移服務。