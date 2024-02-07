陸產都是便宜貨？ 韓媒認：優勢吊打本國廠牌

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【中時新聞網 賴宇萍】過去提到「家電王國」，一般人都會想到日本，然而大陸家電近年來急起直追，主打低價優勢的小型家電更是深受南韓消費者喜愛。但韓媒報導指出，大陸業者如今提供的可不只有便宜貨，高階產品也在加速進軍南韓市場。石頭科技（Roborock）的掃地機器人就是一個成功例子。

據韓媒《亞洲日報》報導，南韓民眾稱之為大陸製掃地機器人三巨頭的石頭科技、追覓（Dreame）與科沃斯（ECOVACS），在南韓市場勢力不斷擴張，導致本土品牌節節後退。

以Roborock S8 Pro Ultra 十合一全自動掃地機來說，最強的優勢在於既可以吸塵，也可以拖地，可是南韓的三星BESPOKE Jet Bot AI與LG Code Zero R9僅具備單純吸塵式清掃。充電完成後，Roborock S8 Pro Ultra可使用長達3小時，但三星與LG的產品卻僅有1個半小時。

南韓掃地機器人的中間價約為70萬至90萬韓元（約新台幣1.8萬元至2.3萬元），然而在南韓最受歡迎的Roborock S8 Pro Ultra單價超過150萬韓元（約新台幣3.86萬元），追覓L20 Ultra售價也要150萬韓元，科沃斯DEEBOT T20 OMNI售價超過120萬韓元（約新台幣3萬元）。

報導中引用南韓關稅廳資料指出，南韓進口的吸塵器中，占比最高的是大陸。去年南韓吸塵器與掃地機器人分別有高達63%與91%是從大陸進口。可是相較之下，大陸消費者對於南韓產品似乎就沒有那麼濃厚的興趣。2023年，進口到南韓的大陸吸塵器價值約4874億韓元（約新台幣125.6億元），而出口到大陸的南韓吸塵器價值僅為26億韓元（約新台幣6700萬元）。