台東『東海龍門天聖宮』是全民春遊宮廟祈福平安最佳聖殿

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位處台灣花東東陲美麗的後山，『台東市東海龍門天聖宮』，座擁眺望無際的台東藍天白雲，是一處以奉祀黑面三媽聞名遐邇的地方媽祖信仰中心，亦是新年假期祈福祭拜走春的好去處。

『東海龍門天聖宮』日出東方、鯉魚躍龍門，奉旨為民眾辦理祈福補運法會，希望大家甲辰龍年闔家平安、事業順遂、國泰民安：即於

1. 國曆2月1日(正月初一)啟點『旺龍紫氣寶燈』。

2. 國曆2月17日~19日(正月初八起連續三天)辦理『甲辰年迎龍接氣祈安護國大法會』，以米龍接東方祥瑞地氣、限量『龍王寶瓶』供民眾奉請；啟點光明燈、太歲燈等各項年度長明燈；特以『三景玉符』科儀為各生肖執行祭改，尤其『逢九太歲』。

3. 國曆2月24日(正月十五)辦理『上元天官賜福燃燈暨補天庫』法會。

以戮力依循道藏、嚴謹辦理各項復古遵禮祈安科儀，正派辦道、『依旨辦科』、『法科』見長、長期關懷弱勢推動公益義舉而廣為周知的東海龍門天聖宮，2022~2023成為台東第一、也是全國唯一連續兩年獲得台灣媽祖聯誼會『人間媽祖』志工獎的宮廟，於2022獲臺東縣政府『環保寺廟』優等評鑑等多項宗教大獎肯定。

對公益投注不遺餘力的東海龍門天聖宮，每月二次辦理『一日蔬食』結緣便當發放至今已發出逾約兩萬個健康蔬食便當，每年持續辦理寒冬送暖、義診、義剪、弱勢探訪、賑濟捐助…等多項公益志業。2023年成立『中華民國天上聖母東海媽祖慈善協會』，與臺東市里長聯誼會及各個社區發展協會持續推動弱勢家庭探訪及照護，並積極支持衛生福利部社會及家庭署、臺東縣政府、社團法人台灣安心家庭關懷協會，擔綱成為新興社區照顧關懷據點；並於2024年成軍『東海戰鼓』，是台東宮廟界唯一戰鼓團！

東海龍門天聖宮自2023年元旦至今已率先陸續辦理：七星糧禮斗法會、首場於台東體育館辦理的『天后護僧佑民梁皇大法會』公益祈福法會、天貺節貢祀諸天法會、由道長演法『正統道教拜懺–玉皇宥罪錫福道場』天赦日科儀、秋赦普渡…等；今年並秉持媽祖慈愛無疆的精神，在大台東地區率先發起『一次報名兩場普渡法會，費用隨喜』，希望廣渡更多面臨難關的人可以無有阻礙參加法會、獲得心靈平安。

東海龍門天聖宮也是台東市區少數設有『香客大樓』的宮廟：『進香&住宿一起辦理，不必人神分離』！住宿可容納160人；房型多樣、方便家庭旅遊及機關團體多元選擇。膳房乾淨、團膳美味！房型有很多種，是雅房，但一定要搶先訂，因為團體非常喜愛！由於不以營利為出發、旨在照顧有緣大眾，所以住宿費用非常平價，省下的住宿費，可以禮佛或進行其它遊程喔！歡迎各友宮和靈修團體參香、駐駕、停駕，停車、住宿都方便；住宿、參香，免費停車。08-9325795