美AI伺服器大爆發 這台廠站在風口上：最猛飆升快1倍

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【中時新聞網 吳美觀】美國AI伺服器大廠美超微今年股價飆不停，也發揮母雞帶小雞的效應。財信傳媒董事長謝金河表示，台廠南俊原本虧損三季，在美超微背後撐腰下，業績轉盈，股價「因為美超微而貴」，他認為，從這個角度來看，是經過時間等待的投資報酬，就像華城由30元飆到500元，這次美超微帶領的南俊可能也會衝擊未來伺服器導軌市場。

謝金河在臉書以「投資是時間等待的報酬：美超微照亮南俊國際」為題發文，分享南俊國際異軍突起的歷程。他指出，今年美商超微大漲，市場也把目光投向去年5月才上櫃的南俊國際，股價從1月12日的81元一口氣漲到134.5元。截至2月5日封關，南俊收在145元，股價飆升近1倍。

南俊1977年創立，公司名字叫南鋑，從冲壓件起家，1983年推出第一支鋼珠導軌，後來切入伺服器導軌。

謝金河提到，去年8月，他們一行人到雲林科技工業區參訪南俊，由董事長李金蘭、總經理吳仁山接待，當時南俊前三季都虧損，股價在70至80元之間，而南俊的雲科廠區正在大興土木，董座李金蘭帶領兒子吳仁山共同打拚。

謝金河說，由於南俊一直得到超微青睞，去年第三季，南俊業績轉盈，隨著美超微壯大，南俊也跟著大起！從這個角度看，投資是時間等待的投資報酬，他記得，先前參訪華城時，股價約30元上下，這次居然飆升到500元以上。

他認為，這次美超微帶領的南俊，可能也會衝擊未來伺服器導軌市場的變化。