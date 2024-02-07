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勞動部113年1月1日啟動「僱用安定措施」，協助減班休息7行業之事業單位勞工維持生計、穩定就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為使前述勞工於春節前收到薪資差額補貼金，積極辦理申請件之審查，並以速審速撥方式，已於春節前將「僱用安定措施」薪資差額補貼金撥款至勞工帳戶，讓勞工朋友過好年。

因應景氣影響衝擊勞工及企業的生計和營收，勞動部自元旦起公告「僱用安定措施」，針對橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業（不含住宿業），只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依勞工減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額之50%，按月補貼減班休息勞工，每月最高可補助9,200元，最長可以補助6個月，最高每人可補貼5萬5,200元，實施期間為113年1月1日至113年6月30日。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，雲嘉南轄區統計113年1月符合「僱用安定措施」公告7行業，其減班休息事業單位共有34家、1070人，因適逢春節將近，為讓轄區減班事業單位勞工過好年，雲嘉南分署積極辦理「僱用安定措施」薪資補貼申請件審查，將2月4日前甫受理之申請件，已全數完成審查並於春節前入帳，讓勞工們維持生計過好年。

劉邦棟更進一步提醒，符合勞動部公告「僱用安定措施」之事業單位勞工，請於減班休息滿30日之次日起90天內，填妥申請書及檢附相關文件向工作所在地之轄區分署(就業中心)申請，或至「台灣就業通」網站專區線上申請；若有相關疑問，亦可撥打免付費客服專線0800-777888，或向雲嘉南分署06-6985945轉1699及轄區各就業中心洽詢。