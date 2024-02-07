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三峽護膚店惡性倒閉爆消費糾紛 2融資公司同意暫緩催款

  • 中時即時 陳慰慈
在土城、三峽都有據點的一家美容護膚店，負責人被控「假投資、真詐財」，逾150名被害者變成貸款人頭，國民黨新北市議員林金結（後排左一）、林國春（後排左二）1月23日在議會幫被害人發聲。（陳慰慈攝）
在土城、三峽都有據點的一家美容護膚店，負責人被控「假投資、真詐財」，逾150名被害者變成貸款人頭，國民黨新北市議員林金結（後排左一）、林國春（後排左二）1月23日在議會幫被害人發聲。（陳慰慈攝）

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在新北三峽、土城都有據點的一家美容護膚店負責人，被控「假投資、真詐財」，宣稱投資公司可獲6成高利潤卻惡性倒閉，被害人報案才驚知護膚消費竟變成貸款人頭，逾150人受害，衍生大量消費爭議，消保官出面要業者及與其合作的融資公司接受行政調查。業者未出席，而其中2家融資公司同意3月底前暫不對辦理小額信用貸款該美容護膚店的會員催款。

消保官表示，2融資公司願比照2016年倒閉的學承電腦及威爾斯美語的處理方式，與個別消費者確認堂數後依接受服務的比例計算應收或應退費用。業者則人去樓空，寄發的開會通知單遭退回而無人出席。

消保官指出，該美容護膚店無預警歇業，涉嫌詐欺取財罪的負責人行蹤不明，已有受害者向警方報案，目前由警方偵辦中。另民事方面，消費者若是利用刷卡分期繳款者，得向發卡銀行申請列為「爭議款」；若是利用融資公司分期繳款者，消費者如持有相關消費紀錄等相關證明，得向融資公司確認接受服務之比例後計算應收或應退費用。

如消費爭議仍未妥善處理，消費者得至行政院消費者保護會網站提出申訴，法制局將會依循消費爭議申訴案件之程序處理，以保障消費者權益。

消保官呼籲消費者，對於如美容按摩等預付型商品，應避免預付大量購買，因此類業者通常難以提供履約保證，若購買應盡速使用完畢，切勿因貪圖便宜而大量購買，以免屆時業者倒閉而求償無門。

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