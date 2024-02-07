高股息ETF「飛龍在天」 操盤人驚吐3個字獲利密碼

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【旺得富理財網 王順泉】台股去年最夯的話題莫過於高股息ETF，挾著配息率與股價漲幅傲人，吸引資金搶進，規模與受益人數創高，推升整體台股ETF規模突破1.4兆元，創歷史新高，其中光是高股息ETF規模就超過8千億元。

展望龍年，高股息ETF由於近1年波段漲幅相當大，買氣熱度不墜，價量位階可說是「飛龍在天」，但也要留意，接下來可能會進入「亢龍有悔」的階段。

去年含息報酬率最高的高股息ETF，第一名是00915凱基優選高股息30高達近60%，其次00918大華優利高填息30(57.4%)、第3名0056元大高股息(56.5%)。

年報酬在4成以上的還有00919群益台灣精選高息(46.5%)、00713元大高息低波(45.7%)、00878國泰永續高股息(43.2%)、00900富邦特選高股息30(42.2%)。

00929復華台灣科技優息雖然掛牌未滿1年，但至去年底7個月以來含息報酬率達32%，換算年化報酬率也高達55%。

00915經理人顏良宇表示，展望今年，半導體庫存天數下降，預期拉貨動能將提升，成為台股業績復甦主要動力，市場預估2024年、2025年台股獲利成長約20%，在實質企業獲利增長推升下，可望支撐台股中長期牛市續航。不過，評價過高類股需留意拉回風險，建議可透過精選高品質、高股息、低波動成分股的高股息ETF，參與台股漲升行情並分散風險。

身兼00919群益台灣精選高息、00927群益半導體收益經理人的謝明志表示，據美國半導體產業協會預估，今年全球半導體銷售額可望迎來強勁反彈，估金額將年增13%，台灣在全球半導體居關鍵地位，產業鏈完整，除了迎來週期性復甦，在AI發展新趨勢下受惠程度更高。建議投資人可透過ETF，掌握獲利成長與股息並重的台股半導體族群，參與產業復甦行情，兼顧配息與股價表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。