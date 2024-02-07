81萬人刷存摺！「6種錢趕今入帳」從2千3領到1萬8

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】81萬人快去刷存摺！明天就是農曆春節假期開始，政府提前發紅包，原先預定每月10日才會撥付的6項社會福利津貼，趕在今天小年夜（2/7）入帳，最高可領到1.8萬元，估計81萬人可安心過年。

衛福部社工司表示，為使經濟弱勢民眾及早領取各項津貼補助，自113年1月起，包含低收入家庭生活補助、低收入兒童生活補助、低收入就學生活補助、弱勢兒少補助、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼等社會福利津貼，發放時間調整至當月10日入帳，不過2月因應農曆春節到來，衛福部協調各縣市政府提早發放補助金，上述「6項社會福利津貼」於今日前撥付，讓民眾可以在小年夜領到錢。

社福津貼調整機制為每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率做調整，衛福部今年1月起才全面調升，調整部分包含：低收入戶3項生活補助，由現行每人每月2,155元至1萬7,005元，調整為每人每月2,306元至1萬8,195元。

身心障礙者生活補助費每人每月由現行3,772元、5,065元、8,836元，調整為4,036元、5,420元、9,455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3,879元、7,759元，調整為4,151元、8,302元；弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2,047元至2,479元，調整為2,190元至2,653元。

社工司指出，對於經濟困難的弱勢家庭紓困，輔導申請急難救助或給予物資救助，地方政府於春節期間指派專責人員留守待命，備妥急難救助備用金，以應緊急事件發生時，及時救助紓困。

此外，為能即時協助有需要的民眾，1957福利諮詢專線春節不打烊，每日8時至22時提供服務，由社工提供遭遇急難者援助或相關社會福利諮詢及受理通報個案。民眾如遭遇到經濟上的困難，或發現身旁親友生活陷困，可撥打1957福利諮詢專線（免付費電話），民眾愈早求助，專業社工愈能及時提供服務。