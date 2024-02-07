中部三大林場 成為遊客春節出遊造訪秘境

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春節期間小旅行正夯！中部三大林場的中興大學惠蓀林場、台灣大學溪頭自然教育園區，及彰化縣農會東勢林場，成為遊客春節出遊造訪秘境。其中，惠蓀林場2023年翻新梧桐山莊及餐廳，2024年整修停車場、茶道，未來會持續進行林場步道、各設施的整理，將以嶄新面貌，迎接春節到訪的遊客。

興大的惠蓀林場，平日人數每天約500人，假日人數每天約1,200人，2023年入園人數約13萬人，2024年春節，預估每日入園人數2,000人以上。

惠蓀林場近年來積極整建建築物及設備，包含2023年整修完畢的餐廳及梧桐山莊，期待提供給遊客更好的體驗，在森林裡遊玩一天後，夜晚也可在林場住宿，享受森林的靜謐，隔天充完電再出發。

東勢林場成為遊客春節造訪秘境之一。圖／ 劉朱松

過年期間惠蓀林場遊客眾多，住宿也非常搶手，大年初一至初三訂房幾乎售罄，另預估每日入園人數可達2,000人以上。

惠蓀林場2月11日至13日推出過年系列活動，包含2月11日星空音樂會（住宿客限定，免費）、2月12日攀樹體驗（付費）及2月13日森林高低空探索活動（付費），很適合全家大小親 臨林場「走春踏青」。

惠蓀林場內有豐富的生態，可探索，包含數條主題步道，可跟著導覽老師的腳步，更加了解惠蓀的歷史、特色、動植物等，走累了，也可在吊床小憩，品嘗惠蓀咖啡和興大牛奶冰淇淋，春節期間櫻花盛開，讓林場更顯得燦爛。

東勢林場目前櫻花綻開約4成，李花已開6成。東勢林場副場長張銘鐘表示，林場近年來重大投資及興建設施完成，總經費1億多元，包括設置體能訓練場，及住宿區森林會館整修，提供遊客旅遊與住宿的最佳環境。

東勢林場的森林渡假會館、油桐山莊、梅林山莊、林間林屋、楓香山莊，及相思山莊，春節期間，大年初一至初五住宿客滿，露營區尚有營位，林場1年入園人數約20萬人。

台大實驗林管理處旗下溪頭自然教育園區，以國民自然生態保育推廣為目標的「自然教育」，是溪頭自然教育園區主要的經營宗旨之一。溪頭園區內，現有溪頭福華飯店，溪頭西雙版納飯店，及溪頭青年活動中心等單位，提供遊客住宿及餐飲服務。溪頭露營區2024年3月起重新營運，提供烤肉、營火、露營的休閒場所。