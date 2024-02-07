AI教育界台積電新創易晨智能轉型品牌之路

台灣新創公司易晨智能打造EZTalking產品成為教育機構夥伴，提供AI英語學習平台給予補習班及學校老師及學生們使用，以首創 B2B2C 模式打造代工品牌。團隊成立四年從5人成長到20人，易晨智能執行長許永昌提到，新創之路一路走來都在摸索中，從接專案到做產品、建置通路、提供服務、提供精準學習數據分析，打造大數據平台。2024年團隊喬遷到更大辦公室，足以容納50人，許永昌指出將未來三年的人力空間一次籌畫完畢，讓團隊有更好的環境專心打造更好的產品。

易晨智能創辦人許永昌表示，第一個產品「EZTalking」目前有500間補習班與學校導入使用，每個月數據量超過250萬次使用量，總使用人數7萬人，每天活躍用戶3.5萬人，學生在平台上大量練習口說、聽力、閱讀，利用AI即時性的回饋能在2秒內得到答案，學習效率提高，經過3個月後學習效果顯著。許永昌指出暨第一個產品成功打造品牌之後，2024年3月易晨智能宣布新產品即將上線，「BUBU」即將推出全台第一個天天有外師的英語學習平台，除了可與AI練習發音、AI進行對話，更可天天預約真人外師線上課程，打造遊戲中快樂學習。

易晨智能執行長許永昌也提到，今年5月也會推出「Just English」「就是英文」數位雜誌，突破傳統紙本雜誌的學習方式，讓閱讀不再是被動學習方式，藉由AI導入在讀完雜誌，會由AI老師出題學生解題的互動方式，當場測驗學習效果。新創公司打造品牌是一場持久戰，今年易晨智能推出自己的品牌，與線上線下通路結合，除了當補習班及學校最好的夥伴，也在品牌行銷上開始推廣。品牌需要的是一群有活力的團隊共同打造，除了知名度的提升，曝光量的增加，產品本身的實用性也會備受考驗。許永昌說，藉由這次新辦公室的喬遷，易晨智能團隊平均年紀26歲，在新創界中少數能保持高度成長，無論在人力擴編、產品營收上都高速成長。

隨著台灣市場的商業模式成功，也在越南河內成立分公司，第一年可達到損益平衡，目前有資本創投積極探討合作的可行性，也希望藉由資本的力量能快速的成長，在市場上市佔率保持領先。越南1億人口是台灣市場四倍之大，易晨智能將B2B2C商業模式在台灣驗證成功後輸出海外，新南向是未來主戰場，如何將台灣品牌在海外發揚發光發熱，將是易晨智能的未來挑戰。